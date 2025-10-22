Víctor Pérez defiende a Longueira en antesala de veredicto por SQM: “Ha sido perseguido de manera arbitraria”
El extitular de Interior dijo que el Ministerio Público deberá explicar al país "por qué ha gastado más de mil millones de pesos en perseguir adversarios políticos".
El exsenador UDI y exministro Víctor Pérez llegó este miércoles al Centro de Justicia de Santiago para acompañar a Pablo Longueira en la audiencia de lectura de veredicto del caso SQM.
La investigación se inició en los primeros meses de 2015 y el juicio oral partió hace dos años.
“Vengo a acompañar a un amigo que ha sido perseguido durante más de 10 años de una manera arbitraria y por lo tanto creo que hoy día se termina eso y estamos para acompañarlo”, manifestó.
“Esta es una jornada bochornosa del Ministerio Público. Va a tener que darle cuenta al país de por qué ha gastado más de mil millones de pesos en perseguir adversarios políticos. Porque en este juicio dicen que es de Soquimich ¿No es cierto? ¿Por qué no está la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Por qué no está Carolina Tohá? ¿Por qué no está el PPD”, disparó la exautoridad.
