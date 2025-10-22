Víctor Pérez tras veredicto del caso SQM: “Cuando las instituciones del Estado son utilizadas políticamente, esas instituciones se debilitan”

El exsenador UDI y exministro Víctor Pérez, se refirió a la absolución de Pablo Longueira en el caso SQM, señalando que “cuando las instituciones del Estado son utilizadas políticamente, son utilizadas para desprestigiar, esas instituciones se debilitan”.

El exministro que llegó hoy hasta el centro de justicia, para acompañar a Longueira y señaló tras conocer el veredicto que “si usted es perseguido durante 11 años por todos los organismos públicos, Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público, Servicios de Impuestos Externos, una Fundación Ciudadana Inteligente que nadie sabe quién es quién y quién son financiados, y eso le afecta a su vida diaria, a su vida personal, a su vida de trabajo que no pudo realizar, indudablemente tiene que estar afectado“.

“El Ministerio Público le ofreció salidas alternativas, y Longueira se opuso absolutamente demostrando que el coraje está como un elemento central en su vida política”, agregó.

Pérez se refirió a un posible regreso de de Longueira a la política señalando que “es una decisión que sin duda tomará Pablo, yo no lo voy a recomendar ni a dar el consejo públicamente, pero cualquier acción que realice Pablo es una decisión de él”.

Finalmente apuntó que en este caso “la derecha fue perseguida, empresarios que fueron detenidos, parlamentarios nuestros que fueron desaforados. ¿Quién de la izquierda? Nadie. La impunidad es a la izquierda".