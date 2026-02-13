Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados

Un violento robo se registró durante la madrugada de este viernes en la comuna de Independencia, donde alrededor de 10 sujetos ingresaron a un domicilio con el fin de cometer un robo.

Según la información entregada por la Policía de Investigaciones, los individuos habrían ingresado armados al domicilio, sustrayendo diferentes especies y dinero al grupo familiar, así como un vehículo que se encontraba en el lugar.

De acuerdo a lo que detalló el subcomisario Gabriel Valdés, de la Biro Sur, “en este lugar ingresaron aproximadamente 10 sujetos todos premunidos con armas de fuego solicitando dinero y especies a este grupo familiar, sustrayendo especies sumado a un vehículo motorizado, específicamente una camioneta“.

“Esta Brigada de Robos Sur se encuentra realizando distintas diligencias, tanto en el sitio del suceso como en otras ramificaciones, con la finalidad de establecer el paradero del móvil y de los antisociales”, añadió.