BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Virus respiratorios suman siete semanas sin bajar del 50% de positividad

    Desde inicios de octubre el Instituto de Salud Pública viene reportando sostenidamente una alta pesquisa de diversos virus respiratorios. Hoy por hoy, el que más circula es la influenza.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Queda menos de un mes para que empiece el verano, pero hace largo rato las temperaturas han hecho sentir como si ya hubiera comenzado. De hecho, la comparativa ubica a esta temporada dentro del grupo de primaveras más calurosas de los últimos cinco años, lo que, en todo caso, no ha detenido la circulación de los virus típicamente invernales, con aún altos números de contagios.

    De acuerdo a la vigilancia del Instituto de Salud Pública (ISP), la última semana analizada -correspondiente a la del 17 de noviembre- registró una positividad del 50% entre 4.323 muestras estudiadas en los centros centinela. El indicador lleva seis semanas sin descender significativamente: a principios de octubre se situaba en un 48,3% y desde entonces se ha mantenido por sobre ese nivel, superando el 50% durante noviembre.

    Al comparar esta semana epidemiológica con la misma de 2024, es un 10% mayor en positividad.

    El virus más pesquisado es la influenza A, con 855 casos (37,2%) y con mayor presencia en el grupo de entre 5 y 14 años. Luego se ubicaron el rinovirus, con 623 casos (27,1%) y el Covid-19 (11,3%). Más atrás aparece la parainfluenza, con 191 casos (8,3%); metapneumovirus, con 125 (5,4%); adenovirus, con 122 (5,3%); e influenza B, con 45 (2,0%).

    En ese contexto, César Bustos, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes, alerta que si bien los números muestran una tasa de positividad alta, lo más probable es que esa proporción sea aún más elevada.

    Y agrega que “se habla de un 35,9%. predominantemente en el grupo de 5 a 14 años. Y todos sabemos que cuando en un núcleo familiar hay personas enfermas, se busca sobre todo hacer el diagnóstico de los más chicos y luego caen los adultos, y ellos asumen que tienen un cuadro parecido, el mismo, o algo relacionado con lo que tuvieron los infantes en la casa. Entonces siempre hay un número de casos que no van a llegar a diagnosticarse”.

    Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, afirma que este escenario no se debe a un comportamiento inusual, sino que a la misma naturaleza de los virus.

    “Los virus respiratorios circulan durante todo el año, con algunas épocas de mayor actividad, pero en primavera y verano no dejan de circular, solo lo hacen con menor intensidad. Actualmente estamos viendo Influenza H3N2 y esto puede mantenerse mientras exista una población susceptible, es decir, personas que no tienen inmunidad contra la variante que está circulando. No hay ninguna situación excepcional: no se trata de un virus nuevo ni más agresivo. Esto es algo que puede ocurrir todos los años, pero probablemente esto irá bajando en las próximas semanas”, afirma.

    De acuerdo a las cifras del ISP, en su mayoría, los casos de influenza A se concentran en niños y adolescentes de entre 5 y 14 años, seguidos por el grupo de 1 a 4 años. No obstante, también se detectaron contagios en personas mayores de 65 años. En tanto, el rinovirus -el segundo virus con mayor circulación- afecta principalmente a los menores de 1 a 4 años, y en menor medida, a los de 5 a 14 años.

    Con todo, los especialistas señalan que la mayoría de los casos se resuelven en consultas ambulatorias y solo algunos requieren cuidados críticos, generalmente en personas no vacunadas o con alguna condición previa.

    La campaña de vacunación de este año contra la influenza empezó en marzo y terminó en octubre, alcanzando una cobertura del 77,78%, con más de 8,1 millones de dosis administradas. Con todo, quienes pertenecen a los grupos objetivos -funcionarios de la salud, adultos mayores, personas con enfermedades crónicos y embarazadas- y no se han vacunado, aún pueden hacerlo.

    En ese contexto, Alexis Kalergis, inmunólogo y académico de la Universidad Católica, recalca que “es importante que las personas de los grupos objetivos que no fueron vacunadas en el período correspondiente lo hagan a la brevedad para reducir las posibilidades de aumento de casos. También es importante aplicar las medidas de cuidado contra los virus respiratorios conocidas como el uso de mascarillas, lavado de manos y ventilación de espacios cerrados, sobre todo ante este segundo incremento de casos de este virus respiratorio”.

    Más sobre:SaludVirus respiratoriosInfluenza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Directiva PR rechaza apoyo de militantes a Kast: “Son cómplices activos del debilitamiento progresivo del radicalismo”

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto

    Pensiones: elevar densidad de cotización en Chile al promedio de la UE subiría tasas de reemplazo en más de 11 puntos

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Trump llama “fea” a una periodista después de insultar a otra diciéndole “cerdita”

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    5.
    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Directiva PR rechaza apoyo de militantes a Kast: “Son cómplices activos del debilitamiento progresivo del radicalismo”
    Chile

    Directiva PR rechaza apoyo de militantes a Kast: “Son cómplices activos del debilitamiento progresivo del radicalismo”

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto
    Negocios

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto

    Pensiones: elevar densidad de cotización en Chile al promedio de la UE subiría tasas de reemplazo en más de 11 puntos

    SEC descarta por el momento nuevos responsables en el apagón del 25 de febrero

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía
    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    ¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    En vivo: Concepción recibe a Copiapó por las semifinales de la Liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    En vivo: Concepción recibe a Copiapó por las semifinales de la Liguilla de la Primera B

    San Marcos saca una ventaja mínima ante Cobreloa en Arica en la primera semifinal de la Liguilla de Ascenso

    Champions League: el Arsenal le corta el invicto al Bayern Múnich y el Liverpool no detiene su crisis

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”
    Cultura y entretención

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Trump llama “fea” a una periodista después de insultar a otra diciéndole “cerdita”
    Mundo

    Trump llama “fea” a una periodista después de insultar a otra diciéndole “cerdita”

    Venezuela recibe vuelo con 175 migrantes deportados de EE.UU. en medio de las tensiones con Washington

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile