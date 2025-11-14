OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    ⁠¿Vivanco salvada por su peluquera? Fiscalía corrobora visitas para peinarse a solo metros de oficina de Vargas y Lagos

    Durante esta jornada se expuso el testimonio de la estilista, quien atendió a la exministra el día y hora en que, según el Ministerio Público, la exjueza supuestamente había ido a retirar una coima. Pese a eso, el abogado de Codelco Julián López asegura que "el corazón de la imputación no ha sido controvertido".

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Andres Perez

    “Señoría, la exministra Vivanco pasó de ser la miembro de comité de administración más dedicada de Chile, a la ministra de corte que se peina con más frecuencia”.

    Las palabras son del abogado de Codelco Julián López, y las dijo en la audiencia del jueves. Sin embargo, lo que quedó como una frase retórica, este viernes se transformó en un asunto central de una parte de los hechos imputados por la Fiscalía.

    Esto debido a que la tónica de las últimas audiencias de la formalización de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos en la denominada trama bielorrusa –que acumula siete jornadas–, ha sido la exposición del resultado de diligencias que se han desarrollado durante esta misma semana.

    Fue el caso, por ejemplo, de la lectura de las declaraciones de los conserjes que se desempeñan en el edificio donde se ubican las oficinas de los abogados Lagos y Vargas, y también del testimonio del chofer de la exministra Ángela Vivanco. Todas corresponden a pesquisas que se ordenaron la tarde del lunes 10 de noviembre y que llegaron a manos de los intervinientes al día siguiente.

    Pero esta jornada se agregó un nuevo insumo a la carpeta investigativa. Fue la propia fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, la que detalló su contenido, pese a que el resultado es contrario a una parte de la tesis que ha instalado durante la imputación de los hechos.

    Se trata de la declaración de la peluquera de Vivanco, cuyo testimonio sirvió para sostener la coartada referente a que el 4 de julio, cuando supuestamente la entonces ministra habría recibido la primera coima de US$ 15.600 para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, tenía una hora para peinarse.

    De acuerdo con los primeros antecedentes revelados por la Fiscalía en la primera jornada de formalización el viernes 7 de noviembre, Vivanco recibió tres sobornos de Vargas y Lagos. El primero de ellos pagado el 4 de julio de 2023 por una suma de US$ 15.600 que ella misma habría retirado en las oficinas de los penalistas, en calle El Regidor 66.

    Para sostener esa hipótesis, los persecutores hicieron alusión a que ese día, de acuerdo con el análisis de las antenas de la zona, la entonces magistrada fue posicionada en la zona, y que al día siguiente Migueles cambió ese monto de dinero a pesos chilenos. Sin embargo, la declaración de la peluquera aparentemente vino a echar por tierra esa teoría.

    La peluquera Isabel de las Mercedes Parra Silva, quien fue entrevistada por personal del OS7 de Carabineros, fue clara en sostener que ese 4 de julio Vivanco se atendió en su local, y exhibió las conversaciones de WhatsApp que probaban que se había agendado una cita para ese día.

    La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La revelación de la fiscal

    Wittwer abrió la jornada de este viernes anunciando el nuevo hallazgo, subrayando que lo hace en función del principio de objetividad que los rige.

    “En horas de la tarde de ayer se tomó declaración a doña Isabel de las Mercedes Parra Silva, quien es la peluquera habitual, como ya se señaló en varias oportunidades, de la exministra Vivanco. Los servicios que ella presta están en calle San Crescente, que equivale a menos de 300 metros de la también conocida dirección de El Regidor 66”, partió sosteniendo la persecutora.

    La persecutora sumó, además, que “en su declaración ella (Isabel) señala varios puntos importantes, uno que yo creo que es el más importante desde el punto de vista de la teoría de la defensa, y que es precisamente un pantallazo de un teléfono que ella mantiene, donde el día 4 de julio ella efectivamente le concede una hora. No sabemos si esa hora se materializó o no, porque la misma peluquera señala que ella no tiene registro y la ministra Vivanco le pagaba siempre en efectivo, y tampoco da boletas”.

    “Señala otras situaciones, que efectivamente cuando iba la ministra a atenderse a la peluquería, decía que coordinaba con ella cuando le decía que andaba por acá o a veces cuando venía del trabajo, es decir, cuando andaba por el sector. Hay otro pantallazo que es muy importante, que sí es del 8 de junio de 2021, donde Vivanco también le pide hora y dice que es porque en la tarde tiene una reunión de trabajo cerca”, complementó Wittwer.

    Asimismo, la fiscal indicó que, en medio de su declaración, la mujer sostuvo que Vivanco la llamó a efectos de que firmara un documento en el que acreditaba que ella y Migueles eran sus clientes frecuentes, a lo que ella accedió dado que reconoce que se atendían en su local.

    Pese a este nuevo antecedente, aún quedan hechos del Ministerio Público que no han podido ser controvertidos. Uno de ellos fue destacado por López, el representante de Codelco, quien recordó que la defensa de Vargas había justificado la tenencia de US$ 15.600 por parte de Migueles al día siguiente de la primera sentencia perjudicial a la minera estatal. La razón de las defensas es que el imputado había comprado US$ 20.000 en marzo de 2023, tres meses y medio antes.

    Sin embargo, el penalista rememoró que el miércoles el fiscal Marco Muñoz demostró que esos US$ 20.000 se habían gastado completamente en el periodo de marzo y julio de 2023. El abogado de Codelco sentenció que la georreferenciación había perdido importancia frente a la prueba directa de testigos acerca de las visitas de Vivanco al estudio Lagos y Vargas.

    “Este es un caso gravísimo de corrupción pública en que el corazón de la imputación no ha sido controvertido. Lo que hemos visto en estas jornadas es a defensores criticando el trabajo de la Fiscalía y tratando de evitar que sus clientes sean sometidos a prisión preventiva, pero que no han sido capaces de desvirtuar en absoluto los hechos centrales de la imputación”, dijo López a la salida de la audiencia.

    Las defensas

    A raíz de la lectura de los antecedentes, las defensas agradecieron la disposición del Ministerio Público y, a su turno, el abogado Sergio Contreras, quien representa a Vargas, hizo hincapié en que dicha declaración da por descartada la teoría de que Vivanco había concurrido ese día a las oficinas de los coimputados.

    Contreras remarcó que, producto de la georreferenciación que había hecho la Fiscalía, se puede establecer que ese día ella llegó a esa zona a las 15.59 horas, retirándose a eso de las 16.47, justamente en las horas en que se atendió con la peluquera.

    Por su parte, la defensa de Lagos, en voz del abogado Cristián Cáceres, valoró la diligencia del Ministerio Público. “Gracias a la Fiscalía, nos cierra la boca en cuanto al principio de objetividad”, dijo el defensor.

    Cáceres además ironizó comentando que la postura del Ministerio Público en este caso le hace recordar la frase “no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”.

    Más sobre:Trama bielorrusaMuñeca BielorrusaÁngela VivancoEduardo LagosMario VargasLa Tercera PMGonzalo MiguelesCodelcoCDECarmen Gloria Wittwer

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo cuartel en O’Higgins: inauguran instalaciones de la 5° Comisaría de Carabineros en Peumo

    “No niego que esté esa posibilidad”: Mulet pone suspenso para que acusación a Pardow se vote antes de elecciones

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo

    “En Chile no hay privilegios”: Presidente Boric dice ingreso de reo común a Punta Peuco es cumplir con un compromiso

    Sacyr es seleccionada para concesión de planta desaladora en Coquimbo

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    5.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Nuevo cuartel en O’Higgins: inauguran instalaciones de la 5° Comisaría de Carabineros en Peumo
    Chile

    Nuevo cuartel en O’Higgins: inauguran instalaciones de la 5° Comisaría de Carabineros en Peumo

    “No niego que esté esa posibilidad”: Mulet pone suspenso para que acusación a Pardow se vote antes de elecciones

    “En Chile no hay privilegios”: Presidente Boric dice ingreso de reo común a Punta Peuco es cumplir con un compromiso

    Sacyr es seleccionada para concesión de planta desaladora en Coquimbo
    Negocios

    Sacyr es seleccionada para concesión de planta desaladora en Coquimbo

    Histórico CEO de Walmart da un paso al costado y ya tiene reemplazante

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Sifup destaca como finalista para el premio Union Impact por el trabajo con Cristóbal Campos
    El Deportivo

    Sifup destaca como finalista para el premio Union Impact por el trabajo con Cristóbal Campos

    El Giro de Rigo: Rigoberto Urán apuesta por Chile para seguir potenciando el ciclismo de ruta

    “Es una falta de respeto”: presidente del tenis chileno estalla contra Alejandro Tabilo por su renuncia a la Copa Davis

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”
    Cultura y entretención

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo
    Mundo

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo

    Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por sus vínculos con Epstein

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho