OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Trama bielorrusa: tribunal advierte a la Fiscalía que deberá aclarar inconsistencias expuestas por las defensas

    La jueza Michelle Ibacache fue tajante en que el Ministerio Público deberá hacerse cargo de cada una de las alegaciones efectuadas por las defensas. "Estamos en una situación bastante grave", advirtió la magistrada. Tras los primeros reproches, los persecutores ordenaron diligencias urgentes la tarde del lunes 10. Se pidió al OS7 tomar siete declaraciones.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Formalizacion de Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos y Mario Vargas, por trama Bielorrusa. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Han sido cuatro las jornadas por las que se ha extendido la formalización de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, en la denominada trama bielorrusa.

    Durante las primeras dos audiencias -el viernes 7 y sábado 8 de noviembre- el protagonista fue el Ministerio Público, que en voz de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, y del persecutor Marco Muñoz expusieron los cargos contra los imputados y los argumentos para sostener que son autores de los delitos consumados de soborno, cohecho y lavado de activos, y que se concertaron con la exministra Ángela Vivanco para que resolviera favorablemente recursos del Consorcio Belaz Movitec (CBM) contra Codelco.

    Este lunes 10 y martes 11, en tanto, las defensas tomaron la palabra, controvirtiendo en duros términos las imputaciones. El primero en hacerlo fue el abogado de Vargas, Sergio Contreras, quien fue enfático en argumentar que la georreferenciación de los imputados no es suficiente para acusarlos de haber actuado coordinados. Porque, por lo demás, como dijo, su representado y Vivanco nunca son captados por la misma antena que comunicaciones, por lo que perfectamente podría haber estado en el departamento que posee a sólo metros de la oficina de los coimputados y no en esas oficinas.

    Luego fue el turno de Cristián Cáceres y de Luis Andrés, abogados de Lagos, quienes profundizaron en falencias de la indagación del Ministerio Público. Remarcaron que la carpeta está llena de conjeturas y de indicios que no son concluyentes, que los informes de Carabineros continuamente hacen referencia a que “no se puede descartar” ciertas situaciones, pero que no hay elementos concretos de los delitos imputados. Subrayaron que una vez que ya se habían pedido las órdenes de detención y materializadas, el miércoles 5 de noviembre, solicitan un informe a carabineros sobre el posicionamiento de los sospechosos, y que este llega a sus manos cuando ya era inminente la primera audiencia de formalización.

    De hecho, durante sus exposiciones también manifestaron que en la misma solicitud de detención, el Ministerio Público dejó visible un comentario que sostenía: “Ojo, lo que figura en recuadro en adelante en letra color azul está señalado en el informe, pero no consta aún que se haya verificado”.

    Eso, recalcaron los abogados, es prueba de que se está ante una indagación llena de falencias. “Todos hemos trabajado bajo presión y cometimos errores, pero aquí se actuó con apuro, magistrado (...) Algo o alguien dio una orden para que esta investigación, que tenía una velocidad y un ritmo, se apurase, y había que pedir esta orden de detención", criticó Andrés.

    Expusieron, asimismo, que es insólito que los persecutores no se percataran que cuando Lagos y Vargas se reunieron en una supuesta fecha clave con Vivanco en su casa, era producto de una celebración y no para redactar un recurso, como dijeron los investigadores.

    En ese punto, la jueza Michelle Ibacache intervino y consultó a la fiscal Wittwer si realmente no conocían ese antecedente, a lo que la persecutora respondió con un no.

    Fue el momento, entonces, en que la magistrada lanzó una dura advertencia a los investigadores: “Les advierto a los querellantes y al Ministerio Público que tendrán que hacerse cargo de cada una de las alegaciones hechas por las defensas. La verdad que en este minuto estamos ante una situación bastante grave y espero que la investigación del Ministerio Público pueda aclararme todo lo que las defensas me están señalando”.

    El rearme de la Fiscalía

    Producto de los primeros reproches hacia sus gestiones, el Ministerio Público buscó reforzar los antecedentes que tenían a la vista y se abocó a intentar responder las consultas que se habían escuchado en medio de las audiencias.

    Por lo mismo, la tarde del lunes 10 el fiscal Marco Muñoz emitió una nueva orden de investigar al OS7 para que, en concreto, tomaran siete nuevas declaraciones. Era necesario recabar esos testimonios de manera urgente, pues sólo así podrían exponerlos en el momento de las réplicas.

    De esta forma, durante la tarde de ese mismo día carabineros se desplegó y se constituyó en el edificio donde están ubicadas las oficinas de Vargas y Lagos, y se entrevistó con dos trabajadores del lugar: José Acevedo y Luis Fuentes.

    El primero se desempeña como jefe de servicios generales del edificio, mientras que Fuentes llevaba el control de los ingresos al recinto por el estacionamiento. A ambos se les consultó si conocían y/o habían visto a Vivanco y Migueles en el lugar.

    Durante la misma tarde del lunes, personal de carabineros también concurrió al edificio de calle Napoleón donde la exministra tiene un departamento. Ahí se tomaron tres declaraciones.

    Más tarde, además, se entrevistaron con quien se desempeñó por años como chofer de la exjueza, Juan Carlos Lizana, a quien le consultaron si en alguna oportunidad dejó a Vivanco en las oficinas de los citados abogados. Él, como pudo conocer La Tercera, habría relatado que solía llevarla a la zona, pero porque ella frecuentaba el restorán Danubio Azul, en calle Reyes Lavalle.

    Adicionalmente, durante la mañana de este martes se tomó declaración a la mujer a quien Gonzalo Migueles le encargó el cóctel que ofrecieron en la casa de Vivanco la noche del 8 de agosto de 2023.

    Todos estos nuevos antecedentes llegaron a manos de la Fiscalía durante la tarde de este martes y serían expuestos durante sus réplicas. Eso sí, fuentes cercanas a las defensas aseguran que los abogados de Vargas, Lagos y Miqueles incidentarían su presentación.

    La declaración de los supremos

    Entre los “vacíos” planteados por intervinientes y abogados que han seguido este caso, se ha repetido lo referente a la inexistencia de las declaraciones del resto de los ministros de la Suprema que resolvieron los recursos de Belaz Movitec.

    Y es que en cada una de esas determinaciones de la Tercera Sala, Vivanco no estuvo sola. Fueron diversos ministros titulares y abogados integrantes los que conformaron dicha instancia en momentos que se zanjaron requerimientos, por lo que en medio de las audiencias se ha repetido que se debe contar con sus testimonios.

    Así, las defensas han concordado que les resulta más que complejo que hoy la carpeta investigativa -que suma más de 14 tomos- no cuente con dichos insumos y que el Ministerio Público no haya destinado tiempo a esas diligencias.

    El abogado de Mario Vargas, Sergio Contreras, lo planteó así durante la audiencia de este martes: “En un año y dos meses de investigación, el Ministerio Público tiene un vacío en su indagación. No le ha tomado declaración a los ministros que integraban la sala”.

    Por lo mismo, durante las próximas semanas solicitarían a la Fiscalía que ejecute dichas diligencias.

    “Lo que dice el Ministerio Público es que la ministra habría fallado de esa forma porque habría sido cohechada. Esa era una sala donde había cinco ministros. ¿Por qué después de un año y dos meses no tenemos declaraciones del resto de los ministros para que nos digan el modo de actuar? Había recursos que se fallaron cinco cero", sostuvo el penalista ante los medios de prensa.

    Pero él no es el único que mira con atención el desarrollo de dicha diligencia, pues de acuerdo con conocedores de la tramitación de la causa, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también estaría analizando requerir la declaración de los magistrados vinculados a las resoluciones en torno a Belaz Movitec.

    De solicitarlo, como ha podido conocer este medio, requerirían se cite a todos los ministros y abogados que alguna vez analizaron las acciones como parte de la Tercera Sala.

    Ese listado, conforme una revisión hecha por La Tercera, está integrado por Cristina Gajardo, Mario Carroza, Leonor Etcheberry, María Angélica Benavides, Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Pedro Águila, Diego Simpertigue, Ricardo Enrique Alcalde, María Teresa Letelier, Diego Munita, Eliana Quezada, Andrea Ruiz.

    Indagación disciplinaria

    Producto de la serie de antecedentes, este martes el Colegio de Abogados emitió una declaración condenando los hechos.

    La asociación gremial calificó el caso como “grave” y sentenció que debido a estos antecedentes, se requiere “la reacción enérgica de todas las instituciones para reparar el daño en la confianza de la población en ellas y evitar la repetición de estos hechos a futuro”.

    En esa línea, anunciaron indagaciones disciplinarias. La primera de ellas se relaciona con el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, quien es acusado de haber ayudado, junto con el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a Gonzalo Migueles de lavar $ 45 millones que éste había recibido de parte del abogado Lagos, tras el fallo en favor de esta empresa en el que participó Vivanco.

    “El presidente del Colegio de Abogados de Chile ha pedido que se inicie una investigación disciplinaria en contra de los dos abogados miembros de la orden que se encuentran involucrados en estos hechos: Mario Vargas y Yamil Najle. Lamentablemente los otros abogados que aparecen involucrados no están colegiados, por lo que este Colegio no puede ejercer sus facultades disciplinarias mientras el Congreso Nacional no apruebe la reforma constitucional que hemos promovido junto con otros colegios profesionales", dice el escrito.

    Adicionalmente, anunciaron que “el Consejo General evaluará una reforma al Reglamento Disciplinario para poder imponer la suspensión de la membresía como medida cautelar dentro del proceso disciplinario” y que iniciarán “un proceso de consulta entre nuestros miembros y con los tribunales de justicia para identificar prácticas que deben ser erradicadas de la judicatura y el ejercicio profesional”.

    Más sobre:Trama bielorrusaÁngela VivancoMuñeca BielorrusaFiscalíaCarmen Gloria WittwerSergio ContrerasCristián Cáceres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kaiser critica gestión de Jara y dichos de ministra Vallejo: “Chile no se cae a pedazos, se cae a balazos”

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    AFP: rentabilidad de activos alternativos extranjeros más que triplica retorno de los fondos de pensiones en una década

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    TDLC multa a Oxxo por entregar información falsa al notificar su operación de concentración con Ok Market

    Presupuesto 2026: oposición solicita a Hacienda 11 cambios y ajuste del gasto por US$1.500 millones

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    5.
    Crimen en La Reina: la nueva disputa que se abrió en la familia Cruz-Coke

    Crimen en La Reina: la nueva disputa que se abrió en la familia Cruz-Coke

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Trama bielorrusa: tribunal advierte a la Fiscalía que deberá aclarar inconsistencias expuestas por las defensas
    Chile

    Trama bielorrusa: tribunal advierte a la Fiscalía que deberá aclarar inconsistencias expuestas por las defensas

    Kaiser critica gestión de Jara y dichos de ministra Vallejo: “Chile no se cae a pedazos, se cae a balazos”

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    AFP: rentabilidad de activos alternativos extranjeros más que triplica retorno de los fondos de pensiones en una década
    Negocios

    AFP: rentabilidad de activos alternativos extranjeros más que triplica retorno de los fondos de pensiones en una década

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    TDLC multa a Oxxo por entregar información falsa al notificar su operación de concentración con Ok Market

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo
    Tendencias

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Con partidos en simultáneo: la ANFP entrega la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Con partidos en simultáneo: la ANFP entrega la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera

    Problemas para un campeón del mundo: acusan a Andrés Iniesta de estafar a empresarios peruanos

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single
    Cultura y entretención

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single

    Montaje inmersivo y ceremonial honra a las mujeres originarias en el GAM

    Ver para creer: escucha el rockero debut de La Grima

    Operación “Midas”: corrupción en el sector energético de Ucrania salpica al entorno de Zelensky
    Mundo

    Operación “Midas”: corrupción en el sector energético de Ucrania salpica al entorno de Zelensky

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política

    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones de EE.UU.

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte