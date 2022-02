Vocero de comunidad Autónoma de Temucuicui, Jaime Huenchullán, queda en libertad tras ser formalizado por usurpación

En libertad tras ser formalizado por usurpación no violenta quedó el vocero de la comunidad Autónoma de Temucuicui, Jaime Huenchullán.

El martes la Policía de Investigaciones detuvo al comunero mapuche por una orden de detención pendiente emanada del Juzgado de Garantía de Victoria. Huenchullán fue denunciado por ingresar a un juego de palin en el fundo Santa Adela de Victoria el 27 de febrero de 2019. El werken, autoridad tradicional mapuche que ejerce como portavoz de la comunidad, fue detenido a la salida de una visita a comuneros mapuches recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol. El imputado, es hermano de Jorge Huenchullán Cayul, quién permanece prófugo de la justicia, indagado por narcotráfico e infracción a la Ley de Armas.

En la audiencia de este miércoles, la jueza del Tribunal de Garantía de Victoria Evelyn Zelaya, determinó como medida cautelar para el imputado la prohibición de acercarse al predio. Además fijó 48 días como plazo para el cierre de la investigación.

La fiscal vocera del Ministerio Público en La Araucanía, Daniela San Martín, indicó que “la fiscalía atendido de que se trata de un simple delito, cuya pena podría llegar a una multa, solicitó medidas cautelares que resultan proporcionales a la pena prevista para este delito. Siendo esta las de prohibición de acercarse al predio afectado que corresponde al fundo Santa Adela Sur de la comuna de Victoria”.

Por su lado el abogado defensor Humberto Serri explicó que “es una formalización por una supuesta usurpación de un predio, no violenta y eso hay que recalcarlo, porque más allá que la Intendencia (actualmente Delegación Presidencial Regional) haya alegado una serie de hechos aledaños que pudiesen ser catalogados como violentos, lo cierto es que la formalización, lo que se le comunica a mi defendido que es don Jaime Huenchullán es una usurpación no violenta y que no tiene anexado ningún otro delito que pudiese considerarse como violento”.

Serri afirmó que “es un hecho por el cual está siendo investigado, no hay todavía una decisión de responsabilidad o no. Evidentemente mi defendido él no tiene participación alguna en este ilícito, lo que ellos hicieron fue participar en un palin en el sector donde se habría originado el conflicto”.

En la misma audiencia Huenchullán y su abogado Humberto Serri fueron informados que el 8 de marzo a las 10.00 horas, en otra causa por maltrato de obra a personal de la PDI el comunero debe presentarse para una audiencia de procedimiento simplificado, donde el acusado reconoce los hechos que se le imputan y se dicta una sentencia menor.

Galli: “Tendrá que dar respuesta por los delitos que se le imputan”

Previo a la audiencia, el ministro (s) del Interior, Juan Francisco Galli, fue consultado por la detención de la autoridad de la comunidad Autónoma de Temucuicui.

“Hemos hecho un esfuerzo importante como gobierno en la Macrozona Sur para que justamente se cumplan las órdenes judiciales, para que llevar al menos mayor seguridad a quienes residen en la Macrozona Sur. Y esa fue el fundamento que hubo detrás de la decisión del Presidente de la República de decretar Estado de excepción constitucional en cuatro Provincias: Malleco, Cautín, Biobío y Arauco”, planteó la autoridad de Gobierno.

Galli señaló que “esta detención de Jaime Huenchullán tendrá que seguir el curso de la investigación. Él tenía una orden de aprehensión pendiente por delitos que se le imputan y tendrá que dar respuesta por los delitos que se le imputan”.

“Esperamos que se les dé señales, por parte de todos los actores del sistema de seguridad pública, a la ciudadanía, porque no en este caso, en el caso de un pariente, Jorge Huenchullán, estuvo detenido, imputado por delitos graves como el uso de armas de fuego, tráfico de drogas. En su domicilio se incautaron 500 plantas de marihuana, en un operativo que, además, lamentablemente le costó la vida a un oficial de la PDI. En ese caso tuvimos a una corte que dio la libertad de esa persona y, lamentablemente, hoy día está prófugo de la justicia”, sostuvo el ministro (s).

En esa línea, señaló que esperan que “las instituciones operen, la justicia actúe, la fiscalía impute los delitos que tiene que imputar, solicite las medidas cautelares y esperamos que esas medidas cautelares sean las suficientes para garantizar que la justicia llegue”.