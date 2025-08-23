Humorista ‘Willy Sabor’ sufre asalto en Cerro Navia: iba con un amigo a concretar una venta online

Este viernes, Andrés González Bravo, más conocido como ‘Willy Sabor’, fue asaltado junto a un amigo en Cerro Navia de la región Metropolitana.

El locutor radial e integrante del programa Hay que decirlo, fue junto a su amigo a concretar la venta de un teléfono, transacción que fue coordinada por medio de Marketplace de Facebook.

En diálogo con Canal 13, el humorista indicó que “estábamos grabando para todas nuestras marcas con mi compañero Christian, con quien trabajamos muchos hace mucho tiempo. Él cambió el celular y estaba vendiendo el suyo. Se iba a juntar con la persona y me dice, ‘me puedes acompañar’. Yo la pensé y dije ‘vamos’“.

Comentó que “andaba con una sensación tan extraña. Vinimos a un domicilio (...) Estaba una persona sola, yo me estaciono, se estaciona Christian, le hace unas preguntas y cachó que no. Empiezan a aparecer al menos siete personas. Se subieron a mi auto unos cuatro, me bajé del auto, ellos tomaron la decisión de robar el otro auto y me pegaron un tortazo".

Por su lado, la comisaria Carolina Zapata de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile (BIRO) Centro Norte explicó que “por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, detectives de esta brigada concurrieron hasta la comuna de Cerro Navia”.

“Esto con la finalidad de adoptar primeras diligencias por el delito de robo con violencia que afectó a dos profesionales de los medios de comunicación, quienes habrían previamente acordado la venta de un equipo telefónico a través de la plataforma Marketplace”, detalló.

Sin embargo, “una vez en el lugar fueron agredidos por un grupo de al menos seis a siete sujetos, quienes sustrajeron sus teléfonos celulares y el vehículo de una de las víctimas”.