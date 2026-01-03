SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    2025: El año más caluroso

    Raúl CorderoPor 
    Raúl Cordero
    29/12/2025 - OLA DE CALOR EN SANTIAGO. - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El 2025 cerró en la zona central con la cuarta ola de calor del año. En Santiago, el termómetro superó los 35°C en cinco ocasiones durante el 2025, un umbral que hasta la década de los 90 era superado sólo una o dos veces cada 10 años.

    De acuerdo a cifras de la Dirección Meteorológica de Chile, en 2025 se registraron 70 días con temperaturas consideradas “muy altas” en Santiago, superando el récord previo de 68 días establecido en 2020. La temperatura máxima diaria en la capital superó los 30°C en 87 ocasiones durante el año, casi el doble de lo que se consideraba normal hace pocas décadas.

    Tomando en cuenta el promedio de temperaturas máximas diarias, 2025 cerró como el año más cálido de la historia en Santiago, en empate técnico con 2020. A nivel global, 2025 finalizará como el segundo año más cálido jamás observado, sólo tras 2024. Debido al empuje del calentamiento global, ninguno de estos récords durará demasiado.

    Los récords de temperatura no son sólo curiosidades estadísticas. En zonas rurales y en la interfase urbano-rural, las altas temperaturas dificultan controlar la propagación de incendios. Además, en áreas urbanas el calor extremo se asocia a un aumento significativo de la mortalidad en personas mayores de 65 años.

    Se estima que el riesgo relativo de fallecimiento súbito en adultos mayores en Santiago sube en un 50% los días en que el termómetro supera los 35°C. De hecho, los efectos de las olas de calor estivales sobre la mortalidad se están acercando rápidamente a aquellos asociados a episodios invernales de alta contaminación.

    Aunque no es posible detener a corto plazo el alza en la frecuencia de temperaturas extremas, sí es posible reducir sus efectos sobre la mortalidad. Reemplazar el concreto y el asfalto por áreas verdes, ampliar la cobertura de arbolado urbano e invertir en un mejor aislamiento térmico son medidas claves para mitigar los impactos del calor extremo, que inevitablemente marcará los veranos de la zona central a lo largo de este siglo.

    Por Raúl Cordero, académico Universidad de Santiago.

