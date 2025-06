Acerca de las primarias

Las primarias han expuesto en toda su amplitud el drama de la izquierda: el resurgimiento de fuerzas que no creen en el estado democrático de derecho y que imponen la hegemonía de los rasgos que definen la identidad política y cultural de ese sector.

¿Existe una izquierda verdaderamente democrática? Desde luego que sí. El drama es que carece de la capacidad para enfrentar al PC, al Frente Amplio y a quienes desde el mismo PS siguen atrapados en las fracasadas utopías de la izquierda latinoamericana. La incorporación de Óscar Landerretche a la campaña de Carolina Tohá es dramáticamente clarificadora y lo es, porque el economista es de los pocos que se atreven a marcar sus diferencias sin pedirles permiso ni perdón.

Además, es ilustrativo por las evidentes diferencias con la misma candidata. Mientras ésta fue una verdadera vocera de la opción apruebo, en el plebiscito respecto de la propuesta constitucional de la Convención, aquél no tuvo temor de manifestar su opción por el rechazo. Recordemos qué decía cada uno frente a la propuesta constitucional. Tohá: “va al corazón de nuestra sociedad y refleja la desigualdad de la historia latinoamericana”; Landerretche: “el sistema político propuesto… tiende a diluir el principio de separación de poderes, a desequilibrar los necesarios chequeos y balances entre instituciones del Estado, a exponer el sistema electoral a manipulación oportunista, a promover el oportunismo político y a concentrar excesivamente el poder en mayorías electorales circunstanciales”.

Ahora, Landerretche dice lo único coherente; esto es que, si la primaria la ganara Jara o Winter, él no los apoyaría. ¿Qué hace la campaña de Tohá, después de haber invitado al economista a incorporarse y celebrar públicamente que se hubiera sumado? Le quita el piso, dice que son opiniones personales, que no forma parte, en realidad, del comando y que habla a título personal.

¿Por qué Landerretche la apoya, existiendo estas diferencias de fondo y de actitud? No lo se y no me importa, lo relevante es que, a diferencia de su candidata, se atreve a trazar la línea que delimita los bordes esenciales de la democracia y a confrontar a quienes los traspasan. El PS, el único partido que podría ser el eje de una izquierda democrática, es incapaz de hacer ni lo uno, ni lo otro. Ese es el drama de la izquierda y, en buena medida, de nuestro sistema político.

Me atrevo a especular que el PS no lo hace, porque sabe que sus bases están con el proyecto de izquierda latinoamericana. Este es el precio que tienen que pagar por haber gobernado prácticamente dos décadas sin hacerse cargo de su evolución, con un discurso para afuera, que culpaba a la Constitución y al binominal por no hacer la revolución en la que ya no creían; y otro hacia el interior, que sí sinceraba la derrota del llamado socialismo real.

Ahí están, atrapados y, en el fondo, políticamente derrotados. Esa es la llaga que la primaria expone y en la que Landerretche pone el dedo, de manera dolorosa y clarificadora.

Por Gonzalo Cordero, abogado