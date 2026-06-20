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    Alcohol en Chile: una buena noticia que merece contexto

    Danilo Quiroz Por 
    Danilo Quiroz

    La reciente información sobre la disminución de la mortalidad atribuible al alcohol en Chile constituye una noticia alentadora. Sin embargo, como suele ocurrir en salud pública, las cifras adquieren mayor significado cuando se observan en perspectiva.

    Los datos del 16° Estudio Nacional de Drogas en Población General de 2024 muestran que el consumo de alcohol durante el último mes ha disminuido de manera importante en las últimas dos décadas. Tras alcanzar niveles cercanos al 60% a comienzos de los años 2000, en ese último reporte la prevalencia alcanza 34,6%, el valor más bajo registrado desde que existe la serie.

    Desde una mirada epidemiológica, este antecedente es relevante, porque las muertes representan la manifestación final de procesos que se desarrollan durante años. Cuando una población reduce su exposición a un factor de riesgo importante, es esperable que con el tiempo disminuyan también algunas de sus consecuencias sobre la salud.

    El alcohol sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedad y muerte prematura a nivel mundial. Su impacto se extiende mucho más allá de la dependencia, contribuyendo a enfermedades crónicas, accidentes, lesiones, violencia y diversos problemas de salud mental. Por ello, incluso reducciones moderadas en el consumo poblacional pueden traducirse en beneficios sanitarios significativos.

    Sin embargo, los mismos datos invitan a la cautela. El estudio muestra que casi la mitad de quienes consumieron alcohol durante el último mes reportaron episodios de embriaguez. Esto sugiere que, aunque menos personas beben, persisten patrones de consumo intensivo que concentran una parte importante de los daños asociados.

    La principal lección es que ambas observaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo. Chile parece avanzar en la dirección correcta, pero el desafío pendiente no es solo cuánto se bebe, sino también cómo se bebe.

    Por Danilo Quiroz, médico psiquiatra.

    Más sobre:ConsumoLT SábadoAlcoholEstudio Nacional de DrogasSaludDanilo Quiroz

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