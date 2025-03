Alevosos crímenes

SEÑOR DIRECTOR:

Con estupor nos hemos enterado de los alevosos asesinatos del matrimonio compuesto por la Sra. Carolina Callejas Lucero y el Sr. Rodrigo González Aguirre, ( Q.E.P.D. ), quienes habitaban una parcela en la localidad de Graneros, sin que los carabineros del lugar hayan podido evitarlo.

Se ha mencionado que esa noche solamente había dos funcionarios de carabineros de servicio, cantidad insuficiente para las necesidades preventivas de esa ciudad, pero cabe preguntarnos, ¿si hubiera habido seis, ocho o diez funcionarios de servicio, se habría podido evitar estos crímenes? La respuesta es no.

Hay que reconocer que los hechos nos demuestran que están dadas las condiciones para que el crimen organizado, las bandas de delincuentes y los antisociales actúen sobre seguros e impunemente, pues el sistema procesal penal está colapsado y la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes no cumplen con sus objetivos. Los delincuentes de otros países pueden ingresar libremente al territorio nacional, las penas asociadas a delitos son muy bajas o bien se recurre a salidas alternativas, Gendarmería de Chile no logra que haya una efectiva reinserción social, además los imputados son asesorados eficientemente por el Estado de Chile a través de la Defensoría Penal Pública, etc.

Las autoridades, medios de comunicación y la ciudadanía claman por más carabineros, pero ante esta dura realidad delictual podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ni cincuenta mil carabineros más podrán frenar esta exponencial crisis delictual, ya que no es la policía preventiva la encargada de ejecutar políticas contra la delincuencia, son los tres poderes del Estado quienes si desean resultados diferentes no deben hacer lo mismo una y otra vez, como lo son “reuniones al más alto nivel”, “mesas de trabajo” y “presentar acciones judiciales contra los que resulten responsables”.

Iván Stenger Larenas

Coronel (r) de Carabineros