SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Captura de Maduro

    Alfredo Jocelyn-HoltPor 
    Alfredo Jocelyn-Holt
    Captura de Maduro

    Curioso, a nadie parece haberle ofendido gravemente que se apresara en chancletas al, hasta ahora (se suponía) mandamás de Venezuela. ¿Es que era hora y los yanquis lo hicieron “their way”, tratándose de su patio trasero? Montaron una cinemática producción, asaltaron un búnker militar, mataron a 32 “Gaps” cubanos y pusieron al mafioso a disposición de un tribunal federal en cosa de horas, importando cero sus insignias de mando. Entregado por su propia gente, incluso, a no ser que él mismo se prestara a tamaña puesta en escena, a fin de evitar lo sucedido a Gaddafi y a Hussein. ¿De lo contrario, cómo entendemos que, en cámara, les deseara a sus captores un feliz año y se le haya comenzado a imaginar, debido o no a fake news, haciendo su paseo diario en redondo, igual de resignado que Rudolf Hess en Spandau?

    Lo de las chancletas es innegable y el tipo no merece clemencia. Los militares peruanos sacaron a Belaúnde Terry en pijama a medianoche, pero don Fernando no chancleteaba e incluso, en traje de baño, parecía un caballero (solía conversar con él en la piscina de nuestro edificio de departamentos en Washington). Si hubiera sido Chávez, seguramente habrían sido más respetuosos; cuando parafraseaba a Gaitán —“Yo no soy yo, yo soy un pueblo”— quizá no blufeaba. Con Fidel tampoco se atrevieron, aunque en sus años finales se aprovecharon de que estaba senil y en vitrina (de verde oliva se volvió fanático de los buzos Adidas). Lo que es, al Che, lo inmortalizaron cual Cristo de Mantegna por si acaso, y a Allende ni con Hawker Hunters lo silenciaron. Tratándose de figuras con algo de autodignidad, se les respeta; en cambio, con Maduro se trapea el piso.

    Ni Obama ni Biden pudieron con él; tampoco el derecho internacional. Este último ha resultado tan inservible como Boric, con su protagonismo crepuscular. ¿Y qué mejor papel para Trump que el de villano, pero por una buena causa? En el exilio venezolano no hay, además, quien tenga el ñeque de cubanos como Marco Rubio, posible sucesor de su jefe o presidente en “Havana” si sigue sus órdenes. En cambio, el buenismo de Machado y de Edmundo González, el Nobel y el supuesto 70% de votación, de nada sirven. Recuerdan a Guaidó. Es que la perpetuación del “cesarismo democrático”, gracias a la clase política venezolana de centro y derecha, ha hecho que Venezuela siga siendo igual que siempre. Ese país vio nacer al “gendarme necesario” (aunque prescindible, por lo visto); estos caudillos (desde Bolívar y Páez) nunca han asegurado la continuidad; la fuerza militar actual es de opereta, posee más de 2.000 generales (Israel, sólo 114) y vea usted. Por último, fue en Venezuela donde EE.UU. estrenó este esquema de enjuiciar a presidentes que sirven de fusibles, empezando con Pérez Jiménez. En otras palabras, Trump no ha inventado nada nuevo.

    Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador

    Más sobre:MaduroVenezuelaTrump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Senapred declara alerta roja en Talca por incendio forestal cercano a zonas pobladas

    Senapred reporta 13 incendios forestales activos y tres comunas bajo alerta: en Ránquil se han quemado más de 2.100 hectáreas

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

    Gobierno argentino agradece apoyo de Chile en combate contra incendios forestales en la Patagonia

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción
    Chile

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Senapred declara alerta roja en Talca por incendio forestal cercano a zonas pobladas

    Senapred reporta 13 incendios forestales activos y tres comunas bajo alerta: en Ránquil se han quemado más de 2.100 hectáreas

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia
    El Deportivo

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Comienza oficialmente la temporada: ANFP confirma a los árbitros para las semifinales de la Supercopa

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas
    Mundo

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no debe ser el ancla que limite avanzar en otros temas con Chile”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha