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    Caso $LIBRA: un escándalo que sigue ardiendo

    José Ángel Di MauroPor 
    José Ángel Di Mauro

    Hace poco más de un mes se cumplió un año desde que estalló el escándalo más insólito que podía alcanzar al gobierno de Javier Milei. Desde entonces, las explicaciones del Presidente han sido vagas, el caso ha dejado innumerables cabos sueltos y el gobierno ha debido gastar innumerables recursos, ya no para dar explicaciones, pero sí para evitar que su repercusión se extienda.

    La misma ha avanzado en los tribunales, muy a pesar de quien la lleva adelante, un fiscal que en su momento fue muy ponderado, pero cuyo interés ahora en avanzar con la misma ha sido puesto totalmente en duda. Las novedades que se han conocido en los últimos días, que han expuesto el caso nuevamente, cuando todos pensaban que la cuestión se apagaba, lejos han estado de dejar bien parado al fiscal; más bien pareciera que la causa avanzó tanto muy a pesar de la tarea del mismo. En rigor, la investigación pareciera desnudar más su pereza que su pericia.

    El oficialismo logró en su momento evitar que se conformara una comisión investigadora en el Senado, pero no pudo lograr lo mismo en la Cámara de Diputados, donde la oposición consiguió a duras penas sobreponerse a las trabas para avanzar con la conformación de la misma, y llegó no solo a ponerla en marcha, sino también pudo reunir datos de gran valor que fueron aportados a la justicia.

    El gobierno sigue disfrutando del éxito electoral de octubre pasado. No solo ha conseguido hacerse de bancadas más nutridas en ambas cámaras, sino también controla resortes clave que evitarán en su momento que la situación se desmadre. Está claro que, en caso de haber tenido una derrota en las elecciones intermedias, $LIBRA hubiera sido un elemento determinante a la hora de avanzar con un juicio político que en cambio ahora no sucederá.

    El Presidente evita, mientras tanto, referirse al tema. En sus discursos, se lo ve muy irritable, enojado con los críticos, fiel al Milei original. Esta característica personal es justamente la que lo incrimina: el hecho de que él aclare que pudo haber sido engañado por quienes crearon $LIBRA, pero sin reaccionar legalmente contra los mismos -o al menos desatar su ira contra ellos-, habla de una relación cercana que, muy a contramano de lo como suele actuar él, preferiría mantener en buenos términos. Por algo será.

    Por José Angel Di Mauro, analista político argentino.

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