Ciudadano: En camino a ser un clásico

Nadie lo dice abiertamente porque es un poco como beneficiarse de la desgracia de otros, pero la verdad es que tras el estallido social mucho público del Barrio Bellavista y el sector de Plaza Baquedano emigró hacia el Barrio Italia, dándole a sus numerosos locales un flujo que llevaban prácticamente una década tratando de consolidar. Varios años antes, en 2004, abrió sus puertas en la esquina de Seminario con Santa Victoria el restaurante Ciudadano, que a estas alturas es un veterano del barrio.

Lo cierto es que hacía mucho que no visitaba este lugar, pero tras tomar algo ahí una noche quedé con ganas de probar también su carta, por lo que hace algunas semanas pasé a almorzar.

Instalado en una mesa de la entrada y con una buena panorámica del local me dispuse a revisar la carta y partí con unos Rollitos Kokumin ($12.700) y un schop Loa Entrenubes Lager ($5.700) que llegó rápidamente y ayudó a matar la sed que traía tras caminar a todo sol desde la estación Santa Isabel del Metro. Luego vino el turno de los rollitos, que son hechos con láminas de berenjena fritas, rellenos algunos con pollo y otros con carne y acompañados de una rica salsita estilo oriental medio dulce y levemente picante. Los rollitos rellenos con pollo estaban buenos y los con carne muy buenos. ¿Mi recomendación? Comer los con pollo con la salsa y los otros solitos. Buen plato para partir y -me imagino- ideal también para una mesa compartida y con unos tragos largos.

Para seguir opté por una Pamplona Charrúa ($15.600), que venía acompañada de camote asado y una ensalada de rúcula y manzana verde con una reducción de chancaca por encima. La verdad es que los acompañamientos estaban deliciosos y le dejaban la vara alta a la pamplona, la que -afortunadamente- estaba a la altura. El pollo aún jugoso pero dorado por fuera y con un relleno generoso en queso, pimiento y panceta. Un plato para quedar nocaut pero feliz y sin más horizonte que pedir la cuenta.

Vale la pena contar también que Ciudadano ofrece otras preparaciones que a estas alturas son clásicos del local, como sus pizzas (que tienen delivery), ceviches, milanesas y hamburguesas. Además, su cocina funciona hasta la medianoche e incluso un poquito más, cosa rara por estos días en Santiago.

En resumen, sigue siendo ese local que partió en solitario incluso antes que el sector fuera llamado Barrio Italia, con buenos precios y la mirada siempre atenta de su dueño José Luis Merino. En tiempos en que la rotación en el negocio gastronómico es una constante, da gusto ver un boliche como este, que ya va camino a convertirse en un clásico.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $34.000

DIRECCIÓN: Seminario 400, teléfono 222489548, Providencia.

HORARIO: Lunes a miércoles 12:30 a medianoche. Jueves 12:30 a 01 hrs. Viernes y sábado 12:30 a 1:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver