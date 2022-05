Columna de Gonzalo Restini: Red Flagged

“Si ves que algo está muy mal, no puedes simplemente voltear la cabeza”.

Los ministros del área económica han salido en patota a decir que la propuesta de Constitución no contiene elementos de preocupación importantes. “Por lo que veo hasta el momento, en lo que se refiere a la economía, no veo riesgos” Esto contrasta en forma bastante obvia con lo que todos los analistas, emprendedores y empresarios han manifestado. Y no solo a nivel general. Están preocupados los mineros por la posibilidad de expropiaciones y la dificultad de emprender nuevos proyectos, los agricultores y viñateros por los derechos de agua, los inmobiliarios por la permisología y una larga lista de sectores que se reconocen bloqueados hasta entender qué va a pasar. Y lo que miran no les parece.

Para despejar las dudas, yo invitaría a los ministros a invertir con su propia plata hoy mismo en distintos proyectos: un desarrollo agrícola si no saben si van a tener agua, un edificio si no tienen seguridad de los permisos, un terreno en el sur si no sabe si será tomado en nombre de la plurinacionalidad (concepto en desarrollo…), luego expropiado a “precio justo” y tendrá que reclamar sus derechos en la justicia indígena. ¿Lo harían de verdad?

Estaría el ministro Marcel dispuesto a comprometerse con metas concretas de salud fiscal déficit fiscal digamos a 8 años plazo si el Gobierno Central ya no controlará el gasto agregado. Si cada región y municipalidad puede emitir deudas. Si cada una de ellas puede crear empresas, contratar y perder plata sin preguntarle a nadie hasta que tenga que venir el gobierno central con un extintor a salvar lo que quede de la casa.

No ven acaso las banderas rojas por todos lados, el tablero prendido con todas las alarmas.

Una concepción anticuada, ombliguista, aislacionista, que pone a Latinoamérica como prioridad en las relaciones internacionales cuando nuestros socios comerciales, los desarrollos tecnológicos y las oportunidades de bienestar están lo más lejanos posible de un subcontinente permanentemente asolado por el fracaso, la pobreza y el subdesarrollo.

Lo más importante, ¿no son capaces de sentir el olor a división y revancha que emana de una institución que nació bajo el título “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, que nació en primer lugar, para traer sanación y reencuentro a nuestro país, para recomponer nuestra visión de lo que compartimos? ¿No reconocen, al mirarse en el espejo o al leer sus declaraciones, cómo la CC fracasó abismal y conscientemente en ese principal objetivo?

Desde el punto de vista económico, la labor de los buenos gobiernos sobre la tierra es generar las condiciones para que los ciudadanos prosperen, paguen sus impuestos y que el Estado provea bienes públicos y ayuda a los necesitados. Para eso se necesitan inversión, que a su vez requiere certeza jurídica para generar confianzas y despejar la posibilidad de que arbitrariamente se pisoteen mis derechos y se arruinen los proyectos.

Eso es exactamente lo que está en juego. Todo lo anterior sin contar con el Big Bang en todas y cada una de las instituciones del país, porque no dejaron títere con cabeza.