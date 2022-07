Columna de Paula Escobar: Momento de decisión para el Apruebo

Tras varias semanas de malas noticias, el aprobismo volvió a respirar tras la última encuesta Cadem, que estrecha la diferencia entre Rechazo y Apruebo (de 15 a ocho puntos). Criteria confirmó la tendencia.

Probable factor relevante en el repunte fue la declaración presidencial de que si ganaba el Rechazo volvíamos a fojas cero, una nueva Convención, lo que aumentó el costo del Rechazo y sacó al pizarrón a la derecha. Se vio poca claridad y unanimidad en el escenario del rechacismo, reaparecieron José Antonio Kast y los republicanos. A la vez, el cambio tendencial probablemente también se debe a que importantes figuras del mundo de la centroizquierda -como la expresidenta Michelle Bachelet- expresaron no sólo su apoyo al Apruebo -dato conocido-, sino los porqués de su decisión. La exmandataria, citando a Pablo Milanés, no es algo anecdótico o colorido, es un modo de resolver la dicotomía intelectual y política que viven muchos de su sector: aunque hay cosas que no les gustan del texto, en la suma y resta, sienten que es mejor avanzar desde esta nueva propuesta que volver atrás. “No es perfecta, mas…” lo resume con precisión. También Carolina Tohá tuvo una muy comentada participación en Tolerancia Cero, donde explicó que si bien ve con claridad aquellas cosas que se deben mejorar o reformar, es más lo positivo que lo negativo de la propuesta. Así, brindan no solo una explicación, sino una narrativa de calma a quienes pertenecen al “ethos” exconcertacionista y tienen dudas. El ingreso del diputado liberal Vlado Mirosevic como coordinador del comando del Apruebo -rol que comparte con la diputada Karol Cariola- también son señas y signos de la presencia y reconocimiento de “ese” Apruebo. Y esto es estratégico, pues es el elector mayoritario hoy según la última encuesta Cadem: el “Aprobar para reformar” tiene un 36%, mientras quienes se inclinan por aprobar “a secas” son solo un 10%.

El punto ahora es darles más certezas a esos grupos. Y hacer la lista, la misma que se le pidió a la derecha, sobre qué se comprometen desde el aprobismo a reformar, mejorar o como quiera se le quiera llamar al texto. Dilatar esa definición es un error.

Listas ya hay sobre la mesa, así como hay insumos políticos y técnicos para ir poniendo bordes a un posible acuerdo. El PPD puso hace semanas sus 10 puntos; el expresidente Lagos también planteó cinco puntos concretos. El Socialismo Democrático esta semana se juntó a hablar del tema, el Partido Liberal está por reformar, lo mismo se espera del Partido Radical. Desde el PS, aun cuando no hay consenso, hay apertura. Paulina Vodanovic dijo a T13 que “estamos abiertos a revisar la propuesta del PPD, a conversarla”. Desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), la presidenta Flavia Torrealba dijo que sí existe disponibilidad para conversar sobre un acuerdo anterior al plebiscito y que temas como la estructura del sistema de justicia o evitar la reelección inmediata son parte de las preocupaciones y eventuales aspectos a revisar que comparten con el Socialismo Democrático, según consignó La Tercera.

Es un hecho que otros dentro de Apruebo Dignidad, en particular el PC, son reacios a conversar y hacer ese acuerdo antes del 4 de septiembre. Pero es clave hacer ese trabajo previo: es la manera de que un grupo importante pueda votar Apruebo, y/o hacerlo con más tranquilidad. Sin “lista” se levantan dudas de cuál será la voluntad real de hacerlos después de un triunfo, y aquello aumentará las tensiones entre las dos coaliciones. Por lo demás, tampoco es muy realista ese pensamiento de “aprobar a secas”, porque de ganar el Apruebo, la Constitución llegará a este Congreso y donde AD no tiene mayoría. Lo más sano, entonces, es bajar los temores y, a la vez, hacerse cargo de la composición del Congreso y los deseos e incentivos a las reformas de quienes lo componen. El Presidente Boric en declaraciones a Radio Caricia de Melipilla esta semana dijo que “la Constitución es perfectible y todos quienes creemos que Chile necesita una nueva Constitución tenemos que estar dispuestos a mejorar el texto que se nos propuso (...) Ahora, lo importante es que las fuerzas progresistas y quienes quieren esta transformación, quienes quieren un cambio, no nos estemos peleando entre nosotros”, dijo. De ganar el Apruebo, habrá enormes tentaciones de pensar que el triunfo se debe al grupo de electores más fieles. Y que no se les debe nada a quienes -pese a no ser comunistas ni frenteamplistas, y pese a tener dudas- apostaron por confiar en votar Apruebo, esperando ser respetados en sus trayectorias vitales, sus sensibilidades, sus temores, sus esperanzas. Y también sus diferencias. Es una prueba de liderazgo para el Presidente Boric poder encauzar ese debate, procesar esas diferencias y abrochar un acuerdo antes del plebiscito.