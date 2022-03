Conservador de Bienes Raíces

SEÑOR DIRECTOR

En relación a una publicación en su edición impresa de ayer, en donde se hacen serios cuestionamientos a mi persona, me permito señalar:

La totalidad de los antecedentes descritos en la nota fueron en su oportunidad investigados de manera acuciosa por el Ministerio Público, los cuales luego de un exhaustivo análisis resultaron cada uno de ellos descartados, procediéndose a la dictación del sobreseimiento definitivo de la investigación.

La sanción administrativa a la que hace mención la nota, una vez descartada la comisión de delitos, no guarda relación de ningún tipo con la existencia de ilícitos, sino que se refiere a un tema administrativo relacionado con el lugar de firma de una escritura pública determinada.

Con posterioridad a esos hechos, gané los concursos para ocupar los cargos de notario en Antofagasta y Conservador de Bienes de Raíces de Talca, los cuales he desempeñado con estricto apego a la legislación vigente, siempre he estado en lista sobresaliente y en los concursos he obtenido las más altas calificaciones, mejorando la calidad de los servicios que se entregan a la comunidad.

Respecto de la información de eventuales perjuicios causados a quien en la nota identifican como víctima de alguna de mis actuaciones, basta leer el oficio del señor fiscal al momento de solicitar el cierre de la investigación, quien establece que los inmuebles comprados por el denunciante fueron posteriormente vendidos por un valor mayor al de compra, sin existir perjuicio alguno que reclamar.

Finalmente, agradezco a todos quienes en estos años con su trabajo y colaboración han permitido que hoy pueda postular a ser la primera mujer en ocupar el cargo de Conservadora de Hipotecas y Gravámenes de Santiago.

Camila Jorquiera Monárdez