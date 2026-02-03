Construcción y propagación
SEÑOR DIRECTOR:
Los recientes y dolorosos incendios han puesto en la mesa un debate esencial sobre planificación territorial y prácticas de construcción. Es comprensible que surjan cuestionamientos sobre los sistemas constructivos y los materiales empleados. Sin embargo, resulta equivocado establecer una relación entre rapidez de construcción y rapidez de propagación.
Lo que vivimos en estos eventos extremos es un daño generalizado, una realidad que se hizo patente en los incendios de Los Ángeles, California, en 2025. Allí, el fuerte viento y las altas temperaturas causaron un impacto que afectó a construcciones sin distinción de material. Por lo tanto, atribuir la responsabilidad de un desastre de esta magnitud a un solo tipo de construcción es una simplificación que ignora la complejidad del problema.
El desafío es enorme y trasciende la materialidad de las viviendas. La planificación territorial y los sistemas constructivos deben incorporar urgentemente una mirada de multirriesgo, asumiendo que estos desastres podrían repetirse en un escenario de cambio climático. Es imperativo fortalecer nuestras normativas, diseñar con criterios de resiliencia y avanzar hacia soluciones que integren de manera efectiva la seguridad, el confort y la sostenibilidad para proteger a nuestras comunidades, como lo ha demostrado la construcción industrializada.
Francisca Lorenzini
Directora ejecutiva CIM UC-CENAMAD
Enrique Loeser
Presidente del Consejo de Construcción Industrializada
Antonio Sabugal
Presidente del Comité de Industriales de la CChC
Ricardo Fernández
Presidente de Certificación Edificio Sustentable
