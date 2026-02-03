Construcción y propagación

SUSCRÍBETE POR $1100
    Cartas al director
    SEÑOR DIRECTOR:

    Los recientes y dolorosos incendios han puesto en la mesa un debate esencial sobre planificación territorial y prácticas de construcción. Es comprensible que surjan cuestionamientos sobre los sistemas constructivos y los materiales empleados. Sin embargo, resulta equivocado establecer una relación entre rapidez de construcción y rapidez de propagación.

    Lo que vivimos en estos eventos extremos es un daño generalizado, una realidad que se hizo patente en los incendios de Los Ángeles, California, en 2025. Allí, el fuerte viento y las altas temperaturas causaron un impacto que afectó a construcciones sin distinción de material. Por lo tanto, atribuir la responsabilidad de un desastre de esta magnitud a un solo tipo de construcción es una simplificación que ignora la complejidad del problema.

    El desafío es enorme y trasciende la materialidad de las viviendas. La planificación territorial y los sistemas constructivos deben incorporar urgentemente una mirada de multirriesgo, asumiendo que estos desastres podrían repetirse en un escenario de cambio climático. Es imperativo fortalecer nuestras normativas, diseñar con criterios de resiliencia y avanzar hacia soluciones que integren de manera efectiva la seguridad, el confort y la sostenibilidad para proteger a nuestras comunidades, como lo ha demostrado la construcción industrializada.

    Francisca Lorenzini

    Directora ejecutiva CIM UC-CENAMAD

    Enrique Loeser

    Presidente del Consejo de Construcción Industrializada

    Antonio Sabugal

    Presidente del Comité de Industriales de la CChC

    Ricardo Fernández

    Presidente de Certificación Edificio Sustentable

