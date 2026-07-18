Coraje Chilote

El gin no es de origen inglés. Nació “jenever” en los Países Bajos como un remedio hecho de destilado de vino de malta de 50 grados al que se le agregaban frutos de junípero (enebro). Para fines del siglo XVI, en un norte europeo golpeado por la “pequeña edad del hielo”, ya se había popularizado como bebida recreativa. Eran tiempos violentos: la Guerra de Flandes (1568-1648) llevó a los ingleses a apoyar a los holandeses contra España, y regresaron con gusto por la “geneva” (de ahí “ginebra”). Conocida, en el campo de batalla, como “el coraje holandés”.

La guerra entre los Países Bajos y España tiene capítulos chilenos. El más famoso es la expedición de Hendrick Brouwer, que en 1643 incendió Castro y trató de instalarse en Valdivia. En su paso por Chiloé fondeó en el área de Queilen y Quellón. Fue la primera vez que la ginebra, favorita de los marinos holandeses, se arrimó a esas costas.

Casi 400 años después, Manuel Ruiz tuvo una visión: producir destilados en Queilen usando las mismas fuentes de agua que aprovechó Brouwer. Así nació la Destilería Queilen y, con ella, entre otros (ojo con Be like Eva), el gin Far Away, un “Chiloé Dry” de 42 grados que suma al enebro botánicos chilotes: tepa, hinojo, hierbabuena y ciprés de las huaitecas, rematando con pomelo y romero. En la boca tiene notas maderosas y minerales, como de bosque costero, con algo de anís. El alcohol golpea agradable. Ideal para un gin tonic con agua tónica sin saborizar, para viajar al golfo del Corcovado.

Por Methe Ostos.