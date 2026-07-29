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    Crecimiento y desigualdad: una simple aritmética

    Felipe BalmacedaPor 
    Felipe Balmaceda
    03 Marzo 2023 Gente Foto: Andres Perez 03 Marzo 2023 Gente Centro de Santiago, Mujeres, Hombres, trabajadores, brecha Laboral, pensiones. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Imagine una sociedad mínima pero ilustrativa: un empresario posee 300 unidades, consume 200 e invierte 100; un trabajador produce 100 y consume 100. Si buscamos igualdad absoluta y le quitamos 100 al empresario para entregárselos al trabajador, ambos quedan con 200 y consumen 200: igualdad completa pero sin inversión y, por tanto, sin crecimiento futuro. En cambio, si no hay redistribución y la inversión del empresario rinde 10% anual mientras la productividad del trabajo aumenta 5% anual debido a la inversión y la complementariedad a nivel agregado entre capital y trabajo, la acumulación conlleva crecimiento: después de 10 años, el empresario acumula 459,4 y el trabajador recibe 162,9; tras 20 años, el empresario alcanza 872,7 y el trabajador 265,3; y a los 30 años, el empresario llega a 1.944,9 mientras el trabajador percibe 432,19. La desigualdad crece con el tiempo (razón entre la riqueza del empresario y la del trabajador: de 3 a 4,5 en 30 años), aunque el ingreso absoluto del trabajador supera el del escenario igualitario a partir de la década inicial. Lo primero se debe al retorno de la inversión y lo segundo al aumento de la productividad.

    Una alternativa intermedia a las anteriores consiste en gravar la renta del empresario con una tasa del 25% y redistribuir el 20% neto al trabajador, reservando el 5% para servicios productivos que benefician a la empresa. Con este esquema, el trabajador llega a 214,7 al cabo de 10 años, a 390,7 a los 20 y a 780,8 a los 30, mientras que la desigualdad se reduce respecto al caso sin impuestos debido a que el empresario obtiene menos que en el caso sin impuestos, pero mucho más que en el caso de igualdad total.

    Esta dinámica resume los debates teóricos y empíricos sobre crecimiento y redistribución. La literatura sobre crecimiento endógeno (Romer, Aghion & Howitt) demuestra que la inversión en capital físico y humano no solo genera un mayor stock, sino que impulsa la innovación tecnológica. Estas externalidades y el progreso técnico (como advierte el modelo de Solow) son los verdaderos motores del crecimiento a largo plazo, elevando los ingresos mediante mejoras en la productividad agregada. A su vez, investigaciones recientes de organismos internacionales evidencian que una redistribución moderada no frena este dinamismo. A diferencia de los impuestos expropiatorios que estancan la economía al destruir la inversión, una tributación progresiva, bien pensada, y predecible financia bienes públicos y preserva los incentivos para innovar, mitigando la desigualdad sin ahogar la acumulación productiva.

    En conclusión, la aritmética simple aquí presentada confirma lecciones teóricas y empíricas: dañar la inversión en nombre de la igualdad perpetúa la pobreza; permitir la acumulación sin correcciones redistributivas aumenta la desigualdad y afecta la movilidad social; pero un régimen fiscal que combine incentivos a la inversión con redistribución focalizada logra conciliar crecimiento y equidad. Una política pública bien diseñada evita extremos: no elige entre crecimiento e igualdad, sino que construye instituciones que permiten acumular capital protegiendo al mismo tiempo el bienestar de quienes más lo necesita, no de quienes más los solicitan.

    Por Felipe Balmaceda, economista.

    Más sobre:EconomíaImpuestosRedistribuciónCrecimientoInversión

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