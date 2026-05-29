CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Crecimiento y seguridad sí… pero no basta

    Natalia PiergentiliPor 
    Natalia Piergentili

    Seguridad y crecimiento son hoy las dos grandes prioridades del gobierno. Probablemente con razón, ya que ambas son habilitantes del bienestar. Sin crecimiento no existe política social sostenible. Y sin seguridad, ninguna política pública logra desplegarse plenamente.

    Pero justamente porque son habilitantes, no constituyen por sí solas una política social con foco propio. Y aquí aparece un gran desafío: definir cuál será el sello del gobierno en materia social. El 1 de junio puede ser una oportunidad para plantearlo.

    La respuesta no pasa por grandes expansiones presupuestarias ni por nuevos programas, sino por una decisión más profunda: cambiar la forma en que el Estado mira y acompaña las vulnerabilidades sociales contemporáneas.

    Durante décadas el país construyó una arquitectura social basada en subsidios y programas que operan separados entre sí. Distintos ministerios observan distintas partes de una misma familia. Salud mira una dimensión, educación otra, empleo otra, vivienda otra. El resultado es un Estado que interviene mucho, pero comprende poco de manera integral. Con todo ha habido grandes avances como el Chile Crece Contigo, que demostró que es posible acompañar familias durante parte de su trayectoria vital. Pero incluso ese modelo sigue sin leer el entorno donde esas vidas transcurren: el barrio, la precariedad del lugar, las redes que existen o faltan. Si el programa más integral que tenemos no llega a esa dimensión, la brecha del sistema es aún mayor.

    Porque las vulnerabilidades actuales son cambiantes: hogares que caen y se recuperan, ingresos variables, trabajos inestables, estructuras más frágiles. La política social, sin embargo, sigue operando con fotografías estáticas de vidas que cambian permanentemente. Ve un ingreso en un momento dado. No ve una trayectoria. Y esa mirada no es solo sectorial. También es espacial. No enfrenta las mismas condiciones un hogar con transporte, conectividad y redes de apoyo, que uno donde predominan la inseguridad y el deterioro urbano. Una familia puede superar un umbral de ingresos y aun así vivir en un entorno profundamente precario en un contexto donde el entorno también condiciona las oportunidades.

    El problema no se resuelve acumulando más datos. El Estado ya posee enormes volúmenes de información sobre ingresos, salud, educación y empleo, pero esa información no conversa entre sí ni se traduce oportunamente en protección. ¿Por qué debe una persona postular a la PGU si el Estado ya conoce su edad, sus ingresos y su situación previsional? ¿Por qué una familia debe postular al Subsidio Único Familiar si gran parte de esa información ya obra en poder del propio Estado?

    Porque una de las mayores frustraciones de los sectores medios vulnerables no es solo la carencia económica. Es la sensación constante de quedar fuera. Fuera por unos pocos puntos en el RSH. Fuera por un tramo. Fuera porque la situación cambió más rápido que la capacidad del Estado de reconocerla. La fragilidad permanente de quienes no son pobres, pero tampoco logran sentirse respaldados, es uno de los fenómenos menos abordados por la política pública.

    Avanzar en esa dirección supone algo más que integrar datos o modernizar plataformas. Supone tomar una decisión de enfoque: abandonar la lógica estática de umbrales fijos y postulaciones individuales, dejar de mirar fragmentos y empezar a visualizar familias, su historia real y el lugar donde esa historia ocurre para construir protección desde la integralidad del bienestar. Esa decisión no es técnica. Es política. Y no es evidente aún que este gobierno quiera tomarla. Sin embargo, ahí podría estar su contribución social más transformadora.

    Porque crecimiento y seguridad pueden habilitar bienestar. Pero tarde o temprano todo gobierno necesita explicar también cómo quiere construir protección social.

    Por Natalia Piergentili, directora de asuntos públicos de Feedback.

    Más sobre:SeguridadCrecimientoGobiernoProtección social

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A horas de la cuenta pública: Álvaro Bellolio desmantela su equipo en el Segundo Piso de La Moneda

    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Trama bielorrusa: Fiscalía amplía periodo de revisión de platas de Vivanco y pesquisa año previo a que asumiera en la Suprema

    A Coquimbo los pasajes: alcaldes de oposición organizan cónclave un día después de la Cuenta Pública de Kast

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    Nueve nombres, tres empresas y una licitación: los hechos que el gobierno denunció en fiscalía tras auditar a Junaeb

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A horas de la cuenta pública: Álvaro Bellolio desmantela su equipo en el Segundo Piso de La Moneda
    Chile

    A horas de la cuenta pública: Álvaro Bellolio desmantela su equipo en el Segundo Piso de La Moneda

    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Trama bielorrusa: Fiscalía amplía periodo de revisión de platas de Vivanco y pesquisa año previo a que asumiera en la Suprema

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco
    Negocios

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco

    Tras cifras sectoriales, economistas anticipan otro Imacec negativo para abril

    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera
    El Deportivo

    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera

    “Nuestra oferta es de cuatro entradas para Bad Bunny”: la burla del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez

    Joaquín Niemann completa una gran segunda ronda y es tercero en el LIV Golf de Corea del Sur

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?
    Mundo

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    Putin pone en duda la procedencia del dron estrellado en Rumania y se ofrece para una “investigación objetiva”

    Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales