SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Crisis fiscal: ¿Destino o desatino?

    Susana JiménezPor 
    Susana Jiménez
    La fachada del Ministerio de Hacienda. SERGIO PIÑA/ATONCHILE

    Lo que hemos presenciado en el último tiempo es una conducción de las finanzas públicas que perdió su capacidad de anticiparse a la realidad. Durante los años 2024 y 2025, se hizo evidente que los ingresos fiscales no estaban cumpliendo con las proyecciones oficiales; sin embargo, el gasto público no se ajustó con la misma decisión y oportunidad. El balance estructural cerró 2025 en torno a -3,6% del PIB, muy por sobre la meta de -1,1% comprometida en la programación fiscal. La responsabilidad básica de cualquier administración es corregir el rumbo cuando las condiciones cambian, pero al consolidar un gasto permanente sobre ingresos que demostraron no serlo, el problema no desapareció, sino que simplemente se trasladó hacia el futuro.

    Frente a este escenario, se ha intentado atribuir la estrechez fiscal a un menor rendimiento de los impuestos que pagan las grandes empresas. Sin embargo, el sector corporativo en Chile está sujeto a uno de los más altos niveles de fiscalización tributaria, incluyendo una unidad especializada dentro del Servicio de Impuestos Internos dedicada exclusivamente a su supervisión. La menor recaudación responde principalmente al menor dinamismo económico y a supuestos de ingresos que no se materializaron. La Ley de Cumplimiento Tributario aprobada en 2024 proyectó una recaudación significativa, muy por sobre estimaciones más conservadoras de organismos internacionales como el FMI. Al mismo tiempo, se han aprobado reformas que implican mayores compromisos de gasto permanente, como la reforma de pensiones. La discusión de fondo no es por qué los ingresos fueron menores, sino por qué, sabiendo eso, no se aplicó un freno oportuno al gasto.

    Esta desconexión entre ingresos proyectados y gasto efectivo ha erosionado la credibilidad institucional, uno de los activos más relevantes que históricamente ha tenido Chile. El deterioro es visible en la trayectoria de la deuda: en 2014 la deuda pública representaba cerca de 15% del PIB; hoy bordea el 42%, acercándose al techo prudente de 45% definido en el marco fiscal. Cada punto adicional de déficit implica más endeudamiento y mayor pago de intereses, gasto que ha aumentado en los últimos años dentro del presupuesto público.

    El nivel de ahorro fiscal tampoco ofrece un amortiguador relevante. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se ubica en torno a 1% del PIB. El FMI ha recomendado mantener activos líquidos equivalentes a entre 5% y 7% del PIB para enfrentar shocks severos. La distancia entre la recomendación y la realidad es evidente.

    El nuevo gobierno iniciará su mandato con déficit elevado respecto de la meta, deuda cercana al límite prudente y ahorros fiscales reducidos. Parte importante de las holguras ya fue utilizada. Eso condiciona cualquier agenda.

    Para salir de este estancamiento, la fórmula no puede ser seguir aumentando la carga tributaria sobre una economía que ha reducido su ritmo de expansión. Mientras en la década previa al 2014 el crecimiento promedio fue cercano al 5%, en los años posteriores se ha movido en torno al 2%. Con menor crecimiento, la base tributaria se expande más lentamente y la presión fiscal se vuelve más pesada. Chile ha ido perdiendo competitividad relativa frente a economías con las que compite por inversión, y la inversión no ocurre en el vacío: se dirige donde existen condiciones más favorables.

    Impulsar una rebaja tributaria orientada a mejorar competitividad no es un alivio coyuntural, sino una decisión estratégica para recuperar dinamismo. La experiencia reciente ya mostró los límites de sostener gasto permanente sobre la base de proyecciones optimistas.

    El país necesita retomar una trayectoria fiscal seria y predecible. Eso exige proyecciones realistas, disciplina en el gasto y una estructura tributaria que incentive la inversión y el crecimiento. Sin ello, cualquier estabilización será transitoria. Con crecimiento, en cambio, es posible fortalecer las cuentas públicas de manera responsable y sostenible.

    *La autora de la columna es presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)

    Más sobre:OpiniónCPCSusana JiménezFinanzasAjuste fiscalDipresPresupuestos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Macron celebra rechazo a aranceles de Trump en Tribunal Supremo de EEUU y destaca los “contrapesos en democracias”

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    Detienen a banda por robo con intimidación en dos casas de un condominio en Peñalolén

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Detienen a banda por robo con intimidación en dos casas de un condominio en Peñalolén
    Chile

    Detienen a banda por robo con intimidación en dos casas de un condominio en Peñalolén

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”
    Negocios

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El ambicioso plan de Aramark al 2030, ahora de la mano de Vendomática

    El regreso de los turistas rusos a Chile

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”
    El Deportivo

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    Tomás González: “Me sentí muy bien, pero mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”
    Cultura y entretención

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Reseña de Libros: Gabriel Salazar, Ocean Vuong y Karina Pacheco

    Macron celebra rechazo a aranceles de Trump en Tribunal Supremo de EEUU y destaca los “contrapesos en democracias”
    Mundo

    Macron celebra rechazo a aranceles de Trump en Tribunal Supremo de EEUU y destaca los “contrapesos en democracias”

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio