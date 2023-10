Cuadernos Junaeb

SEÑOR DIRECTOR:

La Contraloría ordenó a la Subsecretaría de Educación y a Junaeb instruir procesos disciplinarios, debido a que no observaron el principio de estricta sujeción a la bases de licitación, en el caso de los cuadernos de Junaeb que debían referirse al plan contra la obesidad. No obstante, incluyeron conceptos sobre “educación no sexista” y el acrónimo “LGBTQIA+”. El diseño provino, según el dictamen, del gabinete de la mencionada Subsecretaría. Esto es grave: muestra no sólo una falta de probidad, sino además una imposición ideológica a los niños.

Javier Mena

Gustavo Baehr

Comunidad y Justicia