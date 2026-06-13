Cultura: allí para encontrarnos

Algunas figuras del mundo artístico han planteado legítimas interrogantes en torno a la hoja de ruta del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, más allá del ajuste fiscal. La respuesta es clara: queremos fortalecer la cohesión social mediante la cultura. Se trata de una convicción y una política pública en busca de más acceso, participación y oportunidades para generar un espacio de encuentro en una sociedad que muchas veces parece avanzar fragmentada.

El ajuste acapara la conversación, pero también importa el contexto de las cifras. El presupuesto del ministerio casi se duplicó en los últimos cuatro años y, aún así, los recursos disponibles para este 2026 son superiores a los efectivamente ejecutados en 2025.

Tan importante como obtener financiamiento es asegurar que llegue de mejor manera a las personas. Así, una de nuestras primeras tareas ha sido revisar los fondos concursables. Detectamos una concentración creciente de recursos en un número cada vez más reducido de beneficiarios, y una disminución sostenida de nuevos participantes. Corregir esa tendencia redunda en equidad y también en desarrollo cultural. A la vez, estamos impulsando cambios para facilitar el acceso, incorporar nuevos talentos y abrir oportunidades.

Un ejemplo concreto es la creación de líneas orientadas a niños y jóvenes con aptitudes artísticas. Del mismo modo, hemos iniciado un proceso para ampliar y diversificar el universo de evaluadores. Ya se han registrado mil nuevos postulantes; cerca de la mitad nunca antes había participado.

La cultura no se reduce a financiamiento y programación artística. El Día del Patrimonio, que convocó a más de 4,5 millones de personas y llegó al 100% de las comunas del país, reflejó su valor como una herramienta para construir comunidad. Allí brilló una idea simple y poderosa: cuando las personas se encuentran en torno a su historia, expresiones y espacios comunes, el país se fortalece.

Esa es nuestra hoja de ruta. Una cultura más abierta y participativa, capaz de reunir a los chilenos en torno a aquello que compartimos.

Por Carlos Lobos, subsecretario de las Culturas y las Artes.