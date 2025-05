Da Dino: Para volver y volver

Nueve de la noche de un viernes. Poca gente en las calles y mucha hambre. Bajábamos en familia por Apoquindo cuando nos dimos cuenta que en nuestro camino estaba Da Dino y el panorama se armó solito. Tras estacionar justo afuera del local ingresamos y nos ubicamos en su terraza cerrada, en una mesa pegada a la ventana y con una hermosa vista a la calle que a esa hora se iluminaba de manera intermitente con el paso de los autos. Como el Da Dino es amplio no se notaba demasiado que había bastante gente. Parejas jóvenes y otras no tanto, familias completas, gente sola y hasta un cadete de la cercana Escuela Militar junto a -supongo- sus padres conformaban esta suerte de collage de clientes.

Luego de revisar la carta -en papel, a la antigua- ya estábamos listos para ordenar. Mi hijo pidió una pizza Tramontana ($16.200) más un jugo de mango ($3.700). Nosotros pedimos una Portofino ($17.100) más dos schops Peroni ($3.600 cada uno). Los líquidos llegaron prontamente junto a una porción de unos palitos tibios y salados que, sospecho, son despuntes de la masa de pizza que se salan y hornean por un tiempo más. Además, llegó a la mesa esa típica salsa verde algo picante, un sello del Da Dino. No mucho después llegaron ambas pizzas, cada una dispuesta sobre una tabla y cortadas en varios triángulos.

Partamos por la Tramontana, que en rigor lleva queso, un poco de salsa de tomate, jamón cocido, rodajas de tomate y aceitunas negras; pero que mi hijo la pidió sin los últimos dos ingredientes. Por lo mismo, llegó la pizza con queso, la salsa y una más que abundante cantidad de tiras finas de jamón cocido y un toque de orégano. La verdad es que a pesar de la apariencia algo pobre, la pizza andaba más que bien. Una masa alta y bordes gruesos, pero al mismo tiempo suave al paladar. Abundante queso también bien suave y el resto de los ingredientes ya mencionados. De que funcionaba, funcionaba.

¿Y la Portofino? Esta venía con queso, salsa de tomate, rodajas de tomate, aceitunas negras, anchoas y alcaparras más el correspondiente toque de orégano. Obviamente que no pedimos quitarle ningún ingrediente y así la disfrutamos. La misma buena masa de la otra pizza y un mix de ingredientes que era puro sabor. Al final, se pidió un jugo más para ayudar a pasar tanta delicia pero igual nos fuimos con una pequeña caja con un par de trozos de pizza, ideales para el bajoneo.

No me las voy a dar de sorprendido con el Da Dino a estas alturas de la vida, pero sí me parece notable que este lugar (igual que su local del centro) mantengan la calidad, esencia y buena atención de siempre. ¡Así da gusto volver!

CONSUMO TOTAL: $47.900

DIRECCIÓN: Apoquindo 4288, teléfono 222067015, Las Condes.

HORARIO: Lunes a sábado 9 a 22:30 hrs. Domingo 9 a 17 hrs.

ESTACIONAMIENTO: Unos pocos, afuera del local.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.