De aquí al 11 de marzo

La ciudadanía entregó un apoyo contundente a José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. Su alta votación le permite comenzar su gobierno con un importante respaldo e integrar a su equipo a un espectro político más amplio que el de su coalición original.

En su campaña, José Antonio Kast propuso a la ciudadanía un gobierno de emergencia. El objetivo sería atender emergencias en tres frentes: en seguridad, en la economía y en lo social. Gestionar y resolver una emergencia requiere de acciones decididas e inmediatas: tener planes concretos, equipos preparados, capacidad de coordinación y recursos suficientes a disposición. Por cierto, ante una emergencia, la ciudadanía espera que las autoridades actúen con prontitud y eficacia.

En el papel, el Ejecutivo en Chile tiene mucho poder y amplias herramientas para llevar adelante sus propuestas –en este caso, hacerse cargo del diagnóstico de un país en emergencia–. En la práctica, ello depende de los apoyos parlamentarios. El Congreso sí importa.

14 DICIEMBRE 2025 ADHERENTES DE JOSE ANTONIO KAST CELEBRACION EN PLAZA VERGARA DE VIÑA DEL MAR. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Al igual que en las últimas administraciones, el nuevo gobierno no contará con una mayoría parlamentaria y tendrá que navegar en un Congreso fragmentado con tendencia al discolaje. Mientras Kast mantenga su popularidad, tendrá la oportunidad de construir acuerdos en línea con sus propuestas. Por cierto, la duración de la “luna de miel” dependerá de esa actuación rápida y eficaz comprometida en campaña. Pero si el nuevo gobierno pierde su popularidad, reaparecerá la tentación en el Congreso de hacer la vida difícil a un presidente sin respaldo ciudadano y a usar herramientas, como las acusaciones constitucionales, para ponerle cortapisas.

Para atenuar estos riesgos, una posibilidad es invertir hoy en la construcción de mejores relaciones entre el próximo Ejecutivo, el Congreso y la futura oposición (u oposiciones). Para ello, el equipo de Kast y sus actuales parlamentarios podrían entablar un diálogo con el gobierno que facilite un buen cierre de proyectos relevantes y necesarios cuya discusión ya está avanzada. En pocas palabras, ofrecer una muestra de buena voluntad política.

Tres proyectos con estas características se me vienen a la mente. Primero, la reforma política que limitaría el discolaje y la fragmentación parlamentaria. Segundo, la reforma al artículo 203 del Código del Trabajo que expandiría los servicios de salas cuna y elevaría las oportunidades de empleo y salarios de las mujeres, y de educación y cuidado de niños y niñas. Por último, una reforma al Crédito con Aval del Estado, un CAE mejorado, para hacerlo más equitativo y eficiente.

Para estos tres proyectos existen fórmulas, que no son perfectas, pero que podrían aunar voluntades si hay generosidad desde el gobierno y el Congreso. Kast tiene la oportunidad de promover ese espacio de acuerdo hoy y así llegar en un mejor pie de diálogo al 11 de marzo próximo.

También es una oportunidad para comenzar su gobierno con algunos problemas relevantes resueltos. Puede instaurar mecanismos para contener el gasto fiscal creciente que ha significado la alta morosidad del CAE. Puede sentar las bases para incorporar a más mujeres al mercado laboral, lo que a la vez ayudaría a su objetivo de mayor crecimiento y menor pobreza. Asimismo, puede ayudar a construir un mejor ambiente legislativo a través de la reforma política.

El periodo post eleccionario es corto; la idea es ambiciosa y, quizás, algo ingenua. Pero merece el intento. Aprobar estas leyes sería fructífero para el gobierno entrante pues comenzaría su mandato con un ambiente legislativo más favorable. También, para el saliente que desea dejar un legado. Sin dudas, también lo sería para la ciudadanía, hoy recelosa de la política y distanciada de las instituciones clave de la democracia, que valoraría muestras de generosidad política y de eficacia.