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    Declaración Chile-Estados Unidos sobre Minerales Críticos y Tierras Raras

    Por 
    Ayaz Alam

    La Declaración Conjunta entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Chile para el establecimiento de consultas sobre minerales críticos y tierras raras establece un mecanismo de cooperación bilateral orientado a fortalecer el diálogo técnico entre ambos países en torno a estos recursos estratégicos. El documento reconoce que los minerales críticos son esenciales para el desarrollo de tecnologías avanzadas y para la seguridad de las cadenas de suministro globales, y plantea la necesidad de fortalecer la resiliencia de dichas cadenas mediante cooperación internacional. En este contexto, se acuerda establecer consultas técnicas entre las contrapartes correspondientes para abordar temas relacionados con el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la identificación conjunta de proyectos estratégicos, la gestión y reciclaje de chatarra de minerales críticos y tierras raras, y la exploración de mecanismos de financiamiento público y privado para proyectos de inversión en este ámbito. Asimismo, se señala que estas consultas podrán realizarse periódicamente y que el objetivo final es institucionalizar un mecanismo de cooperación permanente entre ambos países en esta materia.

    Entre los aspectos positivos del acuerdo destaca que refuerza la cooperación estratégica entre Chile y Estados Unidos en un sector clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico global. El establecimiento de un mecanismo de diálogo técnico puede facilitar el intercambio de conocimiento, el desarrollo de proyectos conjuntos y el acceso a financiamiento para iniciativas relacionadas con minerales críticos. Además, el documento abre la posibilidad de que Chile fortalezca su integración en las cadenas globales de suministro de minerales estratégicos, lo que podría traducirse en nuevas oportunidades de inversión, desarrollo tecnológico y cooperación científica. También es relevante que se considere la gestión de chatarra y el reciclaje de minerales críticos, lo que se alinea con enfoques de economía circular y sostenibilidad en el sector minero y tecnológico.

    Sin embargo, el documento también presenta limitaciones. En primer lugar, se trata de una declaración de carácter político y no de un acuerdo vinculante, por lo que no establece obligaciones legales ni compromisos concretos de inversión o cooperación. Además, el texto es relativamente general y no define proyectos específicos, metas, plazos ni mecanismos claros de implementación. Tampoco identifica cuáles minerales críticos o tierras raras serán prioritarios en la cooperación bilateral, pues ambos países no tienen listado idéntico de los minerales críticos. Desde una perspectiva geopolítica, algunos analistas podrían interpretar este tipo de acuerdos como parte de estrategias más amplias de reorganización de las cadenas globales de suministro de minerales estratégicos, lo que podría implicar una mayor alineación de Chile con determinadas agendas internacionales. Finalmente, el documento no aborda explícitamente aspectos relacionados con el desarrollo de valor agregado local, procesamiento industrial o transferencia tecnológica, elementos que suelen ser clave para maximizar los beneficios económicos de los recursos minerales.

    En síntesis, la declaración constituye principalmente un marco inicial de cooperación política y técnica entre Chile y Estados Unidos en materia de minerales críticos y tierras raras. Su impacto real dependerá de los acuerdos, proyectos y mecanismos de financiamiento que eventualmente se desarrollen a partir de las consultas técnicas que se establezcan entre ambas partes.

    Por Ayaz Alam, académico Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental, Facultad de Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile (USACH)

    Más sobre:Chile-Estados UnidosTierras rarasMineríaInversión y cooperación

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