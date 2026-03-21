SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Demasiado espacio para las bicicletas?

    Ricardo HurtubiaPor 
    Ricardo Hurtubia
    Santiago, 16 de Octubre de 2025. A semanas de su habilitacion, ciclistas ya usan la ciclovia del proyecto Nueva Alameda, la cual modifica la cantidad de pistas para vehiculos motorizados que se desplazan por la principal arteria de la ciudad Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    En el último tiempo se ha tratado de cuestionar la utilidad de las ciclovías, proponiendo eliminarlas bajo el argumento de que son “poco utilizadas”. Además, algunos apuntan a que no hay datos sobre sus flujos y que “se quita espacio a los autos”, sin analizar cuánta superficie vial se destina efectivamente a cada modo.

    Según datos del MOP y el MTT, en la ciudad de Santiago hay 18.000 km de vías pavimentadas, con 400 km de vías exclusivas para buses y 600 km de ciclovías. Asumiendo (muy tímidamente) una pista por sentido dedicada a automóviles y (generosamente) dos metros de ancho para todas las ciclovías, la superficie destinada al automóvil es 90 veces la destinada a bicicletas. Si además consideramos que el 31% de los viajes se realizan en auto y sólo 4% en bicicleta (una estimación conservadora a partir del Censo 2024), podemos concluir que cada persona viajando en auto recibe al menos 11 veces más superficie de valioso suelo urbano que una haciéndolo en bicicleta. La injusticia es aún más grande para los usuarios del bus, afectados por la congestión causada por automóviles, pero que reciben aún menos superficie por viaje.

    Mientras esto sea así difícilmente se podría decir que se entrega poco espacio a los autos, los que además son responsables de altísimos costos sociales que no son cubiertos por permisos de circulación ni por el impuesto al combustible. Es más, considerando lo escasas y mal conectadas de sus ciclovías, los niveles de uso de la bicicleta que observamos en Santiago son muy altos. Una ciclovía con bajo flujo se debe, muy probablemente, a su desconexión de la red o a su mala calidad. Lo lógico es mejorar eso y no eliminar lo que ha costado tanto lograr.

    La evidencia científica, nacional e internacional, muestra claramente que cuando se construyen ciclovías (en una red bien conexa) aumentan los viajes en bicicleta, junto al bienestar general y la salud de la población. La construcción de más infraestructura ciclista de calidad es una política pública que debemos empujar con fuerza, como ya lo hacen ciudades del mundo desarrollado que son un ejemplo de calidad de vida y sustentabilidad.

    Por Ricardo Hurtubia, académico UC, investigador principal de Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus).

    Más sobre:CiclovíasLT SábadoBicicletasCiclovías en SantiagoRicardo HurtubiaTransporteTransantiagoSustentabilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras salida de Muñoz y Vivanco: Tercera Sala da un giro y abandona su jurisprudencia en medicamentos de alto costo

    Tres inmobiliarias describen efectos del fin al IVA a la vivienda por 12 meses

    El agitado aterrizaje de Millicom en la exTelefónica y cómo debiera seguir

    Costo fiscal del Mepco supera los US$2.000 millones desde su creación en 2014

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto

    La huella climática que se derrite con los glaciares chilenos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras salida de Muñoz y Vivanco: Tercera Sala da un giro y abandona su jurisprudencia en medicamentos de alto costo
    Chile

    Tras salida de Muñoz y Vivanco: Tercera Sala da un giro y abandona su jurisprudencia en medicamentos de alto costo

    La huella climática que se derrite con los glaciares chilenos

    Constanza Martínez (FA): “Kast llegó con el pie arriba y eso determina la postura que vamos a tener como oposición”

    Tres inmobiliarias describen efectos del fin al IVA a la vivienda por 12 meses
    Negocios

    Tres inmobiliarias describen efectos del fin al IVA a la vivienda por 12 meses

    El agitado aterrizaje de Millicom en la exTelefónica y cómo debiera seguir

    Temporada de recompensa

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad
    Tendencias

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Cristóbal Rodríguez, head coach de las Diablas: “El sueño de todos es llegar a los Juegos Olímpicos”
    El Deportivo

    Cristóbal Rodríguez, head coach de las Diablas: “El sueño de todos es llegar a los Juegos Olímpicos”

    Ricardo Lunari: “Ya no es normal que los chilenos pasen a segunda ronda de la Libertadores”

    Tomás Barrios cae frente al francés Arthur Cazaux y se despide del Masters 1000 de Miami

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto

    El libro recomendado: un misterio rural contado desde los cimientos

    Federico Falco: “Siempre es extraño reencontrarse con el que uno fue”

    Cuba: La dura crisis del turismo
    Mundo

    Cuba: La dura crisis del turismo

    Thomas L. Friedman y la guerra en Irán: “Esto es un desastre total”

    Artemis: la Nasa alista el regreso a la Luna

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal