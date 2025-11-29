BLACK SALE $990
    Desde el Olimpo nos dicen que llueve

    Pablo Ortúzar 
    Pablo Ortúzar
    Jeannette Jara asomada por la ventana del sexto piso de su comando, en Londres 76.

    Una de las denuncias más importantes del libro “Ocurrió en octubre”, de Sergio Micco, quien para el estallido social de 2019 estaba a cargo del INDH, es que el Partido Comunista de Chile, junto a otros sectores de la izquierda radical, buscaron consciente y activamente aprovecharse del caos desatado en las calles para derribar a Sebastián Piñera, Presidente democráticamente electo de nuestra República. Como el libro bien documenta, además, el Partido Comunista estaba presente no sólo en el Congreso, sino directamente en las organizaciones y en los grupos responsables del desorden. No fueron meros espectadores. Así lo terminaron de confirmar cuando celebraron la liberación, vía indulto presidencial, de los delincuentes condenados que ellos llamaban “presos de la revuelta popular”.

    Entre los indultados por Boric estaba Luis Castillo Opazo, quien fue recibido el 2 de enero del 2023 fuera de la prisión por el concejal comunista de Calama Wilson Chinga Ferreira. No era la primera condena de Opazo, que tiene un nutrido prontuario, pero Chinga declara que se trata de “un muchacho que ha hecho un cambio profundo en su vida”. En una carta de apoyo, el concejal profundiza: “Lo conozco desde que nació, en tanto es sobrino de mi hermana y en los últimos años ha colaborado conmigo en distintas actividades sociales”.

    La primera declaración del indultado fue: “Soy preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad, hermano… Nunca transé… Los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa, compañero”. En abril de 2024 el insurrecto fue nuevamente condenado a cuatro años de prisión por robo con intimidación y conducción bajo la influencia de estupefacientes.

    Pero Wilson tiene un hermano incluso más célebre: Eric Chinga, convencional constituyente por los escaños reservados (obtuvo 3.663 votos, sin lograr una “mayoría”, pero entró por paridad de género) en representación del “pueblo diaguita” y miembro de la “Coordinadora plurinacional”. Chinga declaró que él había estado “en contra del acuerdo del 15N y a favor de que se rompiera el sistema a través del estallido social, por medio de movimientos sociales y no de acuerdos políticos”. Por ello, fue promovido por el PC como presidente de la Convención. Marcos Barraza, articulador comunista en la instancia, afirmó que sería una mesa con una “profunda vocación transformadora”.

    Hoy, Barraza es uno de los asesores clave de la candidata presidencial Jeannette Jara, quien se dedicó, como abogada, a interponer recursos a favor de los “presos de la revuelta” durante el estallido. Algunos le atribuyen a él el diseño de la estrategia de presentarla como distante al PC, a pesar de militar ahí desde los 14 años. Barraza tuvo que fondearse un poco luego de que el escándalo de las licencias falsas levantado desde Contraloría lo obligara a dejar su lucrativo puesto en el Ministerio del Trabajo, pero nunca ha perdido la oreja de Jara.

    Resulta increíble que en Chile la candidatura presidencial de un partido que promovió hace nada la insurrección popular para derribar a un Presidente democráticamente electo, y que luego intentó imponerle al país una Constitución política facciosa y delirante, sea considerada por los “expertos” de la academia como perfectamente legítima y aproblemática. Esto, mientras los mismos expertos apuntan, citando acríticamente a autores europeos y norteamericanos, al supuesto extremo peligro que representaría para nuestra democracia José Antonio Kast, como miembro de una “ultraderecha” definida a conveniencia.

    Y es que nuestra izquierda, con sus académicos, políticos y artistas, es totalmente olímpica. Y, desde las alturas, desprecian a los meros mortales, frente a los que nunca se justifican. No son sólo los comunistas, como bien mostró esta semana el exministro Diego Pardow, que con la sucia campaña montada con Espacio Público para bajar al ministro de Salud Jaime Mañalich en medio de una pandemia todavía tibia en la memoria, se libró apenas de una acusación y al otro día estaba dictando lecciones morales y alabándose a sí mismo. Pero esa es otra columna.

