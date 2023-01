Designación de cargos en la Fiscalía Nacional

SEÑOR DIRECTOR:

El nuevo fiscal nacional solicitó la renuncia de todos los directivos del Ministerio Público (MP), entre los que se encontraba la jefa de la Unidad Especializada de Anticorrupción. No obstante, esta no se acogió al llamado debido a supuestamente dudas sobre si el cargo sería o no de exclusiva confianza.

Al respecto, la LOC N°19.640 establece que los jefes de las unidades administrativas son cargos de exclusiva confianza (art. 20), y que los directores de las unidades especializadas son designados por el fiscal nacional previa audiencia del Consejo General (art. 22). Luego, el reglamento de las unidades especializadas (Resolución FN/MP N°705/2014), señala que sus directores son “de exclusiva confianza del Fiscal Nacional” (art. 10). Así, tanto los jefes de las unidades administrativas como de las especializadas son de exclusiva confianza de éste.

¿Conviene mantener este mecanismo de selección de los directores de las unidades especializadas del MP? Considerando que entre el 2012 y 2021 las salidas judiciales se ralentizaron en 76,6% y las no judiciales en 107,5%, resulta fundamental potenciar la dimensión profesional de la Fiscalía. En este sentido, se debe evaluar adoptar un instrumento de selección de directivos a través del SADP o un mecanismo similar, lo que podría ayudar a mejorar la profesionalización de las labores del MP.

Alfonso España

Investigador de Horizontal