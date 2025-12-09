VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Deterioro del estado de derecho

    Hernán LarraínPor 
    Hernán Larraín
    Deterioro del estado de derecho Juan Gonzalez/Aton Chile JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    La configuración del Estado moderno trajo consigo la separación de los poderes públicos, el término de la fragmentación territorial y la supremacía constitucional y de la ley, al menos en Occidente. Se buscaba acotar el poder discrecional de la autoridad y subordinarlo a reglas objetivas. Junto a la democracia como forma de gobierno, le dio su fisonomía actual de Estado de derecho democrático.

    Chile nace como república bajo este influjo y, con situaciones de mayor o menor excepcionalidad, ha permanecido fiel a su historia, no sin dejar de experimentar la tensión entre autoridad y subordinación a la ley, incluso cuando las apariencias no lo expresen.

    En la actualidad, hay señales que indican un deterioro hipócrita del Estado de derecho. Esto ha sido evidenciado por el Poder Judicial, que ha visto menguada su facultad de imperio, no solo por faltas en nombramientos judiciales o intentos de influir indebidamente en sus fallos, sino también cuando el gobierno, por consideraciones políticas, deja de aplicar mandatos contenidos en una sentencia, como ha ocurrido en el caso de la “toma” de San Antonio.

    La compleja situación humana que podría surgir con el desalojo ordenado en marzo de 2024 por la Corte Suprema (y en agosto de 2023 por la Corte de Apelaciones), cuyo plazo –luego de prórrogas– venció el 4 de diciembre pasado, fue utilizada hábilmente para incumplir el fallo y, a la hora nona, presentar una expropiación del terreno que, supuestamente, resolvería el caso.

    Ciertamente, existe un dilema humanitario involucrado en esta expulsión que afecta a miles de personas, incluyendo a 3.000 niños. Suena brutal. Pero, ¿cómo llegó esto a ocurrir? Por la más flagrante ineptitud del gobierno, que tras casi 4 años no fue capaz de encontrar una solución razonable y oportuna. Echar mano a sentimientos de compasión en el último momento puede producir efectos temporales que evitan la acción, pero resulta de una vulgaridad infinita, que no permite silenciar lo que hay de fondo: incapacidad y atropello del Estado de Derecho.

    Agrava el problema la presencia de muchas tomas que verán en ello un modelo a seguir, naturalizando las vías de hecho como mecanismo eficaz para alcanzar respuesta. La múltiple precariedad que se advierte y la falta de soluciones habitacionales en el país revelan la persistente escasez de recursos que aún sufre una parte significativa de la población, que clama por la atención de quienes juegan con sus sueños. Mas no constituye justificación para este proceder, pues abre espacio a la demagogia y restringe el apego al orden jurídico.

    Las elecciones presidenciales ofrecen una oportunidad para zanjar este camino seguido por el actual gobierno. Apoyar a la candidata Jara implica la continuidad de la conocida conducción política vigente; optar por Kast despierta la esperanza de retomar el camino de respeto al imperio de la ley y a recuperar el desarrollo económico, esenciales para superar la pobreza que aún castiga a millones de chilenos.

    Es hora de restablecer nuestro pasado histórico.

    Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario

    Más sobre:Estado de derechoPoder JudicialSan Antonio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avanza acuerdo comercial entre Chile e India con visita de subsecretaria Sanhueza a ese país

    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”

    Declaran alerta preventiva en la Región del Maule por tormentas eléctricas

    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de “Alturas de Machu Picchu” tras histórico show en el Estadio Nacional

    Tribunal fija para este miércoles la formalización de bombero acusado de iniciar un incendio forestal en La Cruz

    Gobierno endurece el tono y emplaza a Kast a explicitar postura por propuesta del diputado Meza: “Sin medias tintas”

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    4.
    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    Declaran alerta preventiva en la Región del Maule por tormentas eléctricas
    Chile

    Declaran alerta preventiva en la Región del Maule por tormentas eléctricas

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Tribunal fija para este miércoles la formalización de bombero acusado de iniciar un incendio forestal en La Cruz

    Avanza acuerdo comercial entre Chile e India con visita de subsecretaria Sanhueza a ese país
    Negocios

    Avanza acuerdo comercial entre Chile e India con visita de subsecretaria Sanhueza a ese país

    Avanza fusión entre Anglo American y Teck: accionistas de ambas mineras aprueban el acuerdo

    Plata supera los US$60 la onza por primera vez en su historia

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos
    Tendencias

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League
    El Deportivo

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League

    Repasa la victoria del Liverpool frente al Inter en una nueva jornada de la Champions League

    El Futangue Challenge abre sus inscripciones para su edición 2026

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”
    Cultura y entretención

    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”

    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de “Alturas de Machu Picchu” tras histórico show en el Estadio Nacional

    Princesa Alba estrena “gay”, su nuevo tema inspirado en una historia de amor real

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear
    Mundo

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Los detalles de la incierta presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile