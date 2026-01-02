SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Dueño invisible, riesgo real

    Tamara AgnicPor 
    Tamara Agnic
    Andres Perez

    Las políticas públicas serias incomodan. Un registro de beneficiarios finales incomoda, precisamente, a quienes prefieren que el controlador real, el dueño final, siga fuera de foco detrás de sociedades o fondos. En Chile la discusión ya está abierta: el Ejecutivo ingresó al Senado, el 18 de diciembre de 2023, el proyecto que crea un “Registro nacional de personas beneficiarias finales” (Boletín 16.475-05).

    Imaginemos: un directorio revisa la compra de una empresa que en el papel parece impecable, con buenos estados financieros y asesorías de primer nivel. Todo está en orden hasta que alguien pregunta: ¿quién controla realmente? La respuesta puede ser una presentación exhaustiva de sociedades, vehículos y representantes, pero el nombre del beneficiario final no aparece. Ahí la conversación se vuelve incómoda: el riesgo deja de ser contable y pasa a ser un riesgo de integridad. Ese dueño invisible es un riesgo real.

    Un registro de esta naturaleza permitiría identificar rápidamente a los verdaderos dueños o controladores, dificultando el uso de entidades pantalla para ocultar actividades ilícitas. Y no es una ocurrencia local: el Gafi (Fatf) lo exige en sus recomendaciones 24 y 25, al pedir que las autoridades competentes accedan oportunamente a información adecuada, exacta y actualizada sobre quién está detrás de personas y estructuras jurídicas.

    La pregunta, entonces, no es si el Estado debe saber quién está detrás del dinero. La pregunta correcta es por qué, en 2026, seguimos aceptando que esa información no esté disponible o no sea verificable. Sin beneficiario final, la debida diligencia se vuelve cumplimiento meramente formal: papeles correctos, pero realidad invisible. Y cuando la verdad no puede verse, el costo lo paga el mercado entero: sube el riesgo, se encarece el financiamiento y se erosiona la confianza.

    Es legítima la inquietud sobre cómo el Estado resguardará datos sensibles y evitará intrusiones arbitrarias. Pero un registro bien diseñado no es un capricho tecnocrático: es infraestructura de confianza para la economía. Ayuda a prevenir y perseguir con más eficacia el lavado de activos, la corrupción y el fraude. También protege algo menos noticioso y más decisivo para el crecimiento: la competencia leal.

    Cuando no sabemos quién controla una sociedad o un fondo, es más fácil ocultar conflictos de interés, usar proveedores pantalla o mover recursos a través de estructuras sin rostro. Y aunque todo sea correcto, la opacidad igual termina erosionando la confianza. En simple: la opacidad premia al que juega sucio.

    El debate no debiera estar centrado en si debe o no existir un registro, sino en cómo hacemos que este tenga reglas claras e inteligentes. Primero, debe haber un acceso escalonado, por cuanto no todo potencial usuario necesita verlo todo; en segundo lugar, debe existir una debida trazabilidad y control, de modo que cada consulta debe quedar registrada (cuándo, cómo y por qué). Junto con eso, es imperioso que se establezcan sanciones al mal uso y filtraciones, ya que la transparencia es un capital que el Estado debe resguardar. Por último, la información no puede quedar encerrada en un silo, sino que debe conversar con los sistemas tributarios, financieros y de persecución penal, bajo estándares claros.

    Chile necesita una arquitectura institucional sólida, y un registro de beneficiarios finales puede ser uno de esos pilares. Aprobarlo es importante; aprobarlo bien, con resguardos, con dientes y con trazabilidad, es indispensable. Porque el dueño invisible es un riesgo real. Y la transparencia, con resguardos, es una de las formas más simples de bajar el riesgo país. Que el debate no se pierda en miedos: lo que está en juego es la confianza.

    *La autora de la columna es socia de Eticolabora y directora de empresas

    Más sobre:OpiniónEmpresasNegocios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Lo más leído

    1.
    Las amenazas de Kast

    Las amenazas de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas
    Chile

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos
    Negocios

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    Los negociadores de Toesca detrás de la compra de Frontal Trust

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra
    El Deportivo

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra

    Matías Almeyda se molesta por las dudas sobre su continuidad en el Sevilla de Alexis: “Me tienen que sacar con 10 jueces”

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos
    Mundo

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
    Paula

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir