SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El equipo de Kast

    Luis LarraínPor 
    Luis Larraín

    Se acerca la fecha en que el presidente electo José Antonio Kast informaría acerca de integrantes de su gabinete ministerial, paso inicial para que se empiecen a configurar los equipos de gobierno. Un equipo cohesionado, capaz y comprometido es fundamental para satisfacer las grandes expectativas de la población por un gobierno de emergencia, que aborde la solución de los problemas más acuciantes que viven los chilenos: la criminalidad y la falta de empleos y actividad económica.

    Se han deslizado nombres y crece la ansiedad en algunos. Las tradicionales prácticas de cuoteo político tienen a muchos sacando cuentas. Creo poder aportar algo desde la experiencia de muchos años y ministerios, y mi apuesta sería por un gabinete distinto.

    El gabinete de Kast sería, a mi juicio, profundamente marcado por la impronta que él le ha conferido a su candidatura. No será en ese sentido un gabinete de figuras fulgurantes de diversas proveniencias, sino de personas muy capaces, dedicadas y comprometidas con el programa de gobierno. Más que cuoteo tendremos distintas sensibilidades, pero todas ellas de gran confianza personal de Kast, de modo que actúen como un equipo para lograr objetivos de gobierno, no de su partido ni de una Pyme política.

    Me explico: la dinámica de varios gabinetes y equipos de gobierno de distintos signos ha sido que, especialmente en cargos regionales, actúan verdaderas Pymes políticas, donde el diputado o senador local propone a una persona de su confianza que es nombrado Seremi o jefe regional de un Servicio. Su fidelidad es al parlamentario más que al gobierno y sus autoridades o incluso al partido, pues considera que a él le debe el cargo. Lo retribuye entonces con apoyo en instancias partidarias y colabora con su lucimiento frente a sus electores, lo que felizmente termina en una reelección.

    Un gobierno de emergencia debe romper este circuito de Pymes políticas, que le hace daño a los partidos y ha desprestigiado la actividad, porque ésta debiera atender los graves problemas que tienen los ciudadanos, que poco se relacionan con las prioridades de los políticos.

    Cobra importancia entonces Desafío 90, el plan que dirige Bernardo Fontaine, con acciones a ejecutarse en los primeros 90 días de gobierno, vía proyectos de ley y reglamentos, dictámenes, guías ambientales y normas de uso de suelo. Ellas permitirán avances instantáneos en el combate al crimen y en la facilitación productiva que el país requiere.

    Más adelante habrá tiempo para reducir gastos innecesarios y burocracia, y poner en práctica el robusto programa de Kast con un equipo comprometido. Lo que ha funcionado antes en Chile es un ministro del Interior que dirija el equipo político y uno de Hacienda el equipo económico, actuando ambos de consuno. Y a no confundir este primer gabinete con prematuras sucesiones presidenciales.

    Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

    Más sobre:GabineteGobierno de emergenciaPrograma de gobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Se pudo haber hecho desde el principio” y “dichos se contradicen con documentos”: legisladores reaccionan a explicaciones de Aguilera por cirugía a su madre

    Rusia se desvincula de ataque contra Járkov y lo atribuye a detonación de munición ucraniana almacenada

    Ministra Aguilera descarta “de plano que haya habido algún tipo de privilegio” en operación de su madre

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

    Ex candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, asumirá como nueva gerenta en Codelco

    Inédito fallo de la Suprema aumenta penas a condenados por delitos de lesa humanidad y devuelve a la cárcel a exagentes del Estado

    Lo más leído

    1.
    Atado de manos y cabezas (el conservadurismo)

    Atado de manos y cabezas (el conservadurismo)

    2.
    Calentando motores

    Calentando motores

    3.
    Las amenazas de Kast

    Las amenazas de Kast

    4.
    Chile 2026: viento externo a favor, tarea interna pendiente

    Chile 2026: viento externo a favor, tarea interna pendiente

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Se pudo haber hecho desde el principio” y “dichos se contradicen con documentos”: legisladores reaccionan a explicaciones de Aguilera por cirugía a su madre
    Chile

    “Se pudo haber hecho desde el principio” y “dichos se contradicen con documentos”: legisladores reaccionan a explicaciones de Aguilera por cirugía a su madre

    Ministra Aguilera descarta “de plano que haya habido algún tipo de privilegio” en operación de su madre

    Inédito fallo de la Suprema aumenta penas a condenados por delitos de lesa humanidad y devuelve a la cárcel a exagentes del Estado

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos
    Negocios

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

    Ex candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, asumirá como nueva gerenta en Codelco

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos
    Tendencias

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”
    El Deportivo

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”

    Cambia Avellaneda por Rosario: Gabriel Arias tiene nuevo equipo en el fútbol argentino

    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas
    Cultura y entretención

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas

    Las 15 nuevas series más esperadas de 2026

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    Rusia se desvincula de ataque contra Járkov y lo atribuye a detonación de munición ucraniana almacenada
    Mundo

    Rusia se desvincula de ataque contra Járkov y lo atribuye a detonación de munición ucraniana almacenada

    Impuestos a los preservativos y reducción de costos al cuidado infantil: el nuevo plan de China para impulsar la natalidad

    Médicos Sin Fronteras dice que la retirada de Gaza de ONG sanitarias tendrá consecuencias “devastadoras”

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año