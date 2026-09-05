El gusto de marcar a Messi

Tuve la suerte de haber enfrentado varias veces a Lionel Messi. En 2008, en ese recordado partido por las Eliminatorias, en el que pudimos ganarle a Argentina. También por el Celta, en la época en que Leo jugaba por el Barcelona. Y también en la despedida de Marcelo Salas, entre otras.

Era bien complejo entender y, naturalmente, descifrar al jugador que estábamos enfrentando. Eran sus inicios. Ahora, culmina su carrera de una forma increíble y admirable. Terminé siendo un fanático suyo, como mis hijos.

Para los que integramos esa Selección de 2008 fue genial, además, porque el resultado fue favorable. Messi tenía destellos del jugador que iba a terminar siendo. Haberle ganado engrandece el recuerdo.

Su característica más fuerte y más difícil de enfrentar como defensor es su recorrido con el balón dominado. Es muy complejo quitárselo. Si le das un espacio te saca ese pinchazo, ese dribbling especial que tiene. Ni hablar a la hora de definir. Sin ser un nueve convencional, como Ibrahimovic, Ronaldo o Lewandowski, lo hace de forma notable.

Más que preocuparnos de Messi en ese partido de 2008, había que estar atentos a varios. En el ataque estaban el Kun Agüero, Diego Milito y Messi. Había que tener una cautela tremenda. Pero ese día fue sensacional para nosotros. Supimos contrarrestar cada ataque de ellos. Marcelo Bielsa no nos pidió ocuparnos de Leo específicamente; privilegió el sistema.

En el Celta era distinto. Por la calidad que tenían sus compañeros en el Barcelona, en esa época la tarea se hacía más fácil que en Argentina. De tres cuartos hacia arriba era letal. Su dominio de balón marcaba la diferencia. A veces, es más fácil controlar a los jugadores que pelean por la posición: Messi se movía por todos lados y costaba agarrarlo.

Hay muchos calificativos que puedo ocupar para referirme a Messi. Para mí es sobresaliente, genial. Soy un admirador total. Tuve la fortuna de haber jugado con Cristiano Ronaldo contra Messi, también. Leo cumplió con todas las características que se requieren de un jugador. Para mí es, sin dudas, el mejor de la historia.

Por Pablo Contreras, exseleccionado chileno.