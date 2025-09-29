SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

El peligro de la emergencia

Claudia SarmientoPor 
Claudia Sarmiento
El peligro de la emergencia

Las sociedades modernas son complejas, pues cohabitan diversas miradas de la buena vida, intereses divergentes y propuestas antagónicas acerca de cómo superar nuestros múltiples conflictos. Para encontrar paz y progreso en este potencial caos hemos avanzado hacia el ejercicio del poder supeditado a las leyes, las que aspiran a ser generales, abstractas, neutras y dictadas por el órgano competente, para procurar prevenir la arbitrariedad en su uso y a que no se concentre en una sola mano. Las leyes producidas principalmente en el Congreso son un reflejo de la voluntad general, por lo que dan cuenta de las convenciones sociales sobre cuál debe ser el destino de una nación.

Existen excepciones cuando frente a emergencias se demanda otra forma de actuar; son regímenes jurídicos de carácter extraordinario que facultan al Presidente de la República para restringir o suspender el ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales en situaciones calificadas de crisis. La pandemia, por ejemplo, permitió al Poder Ejecutivo disponer de más recursos de los previstos para la compra de fármacos o vacunas, que nuestra libertad se viera fuertemente limitada y no pudiéramos salir de nuestras casas o que los niños dejaran de asistir a los colegios. Justificó la suspensión de litigios en tribunales y el cierre de las empresas y el comercio.

Lamentablemente en el último tiempo hemos podido ver cómo surgen discursos políticos que buscan instalar la noción de que vivimos en un estado de emergencia, de calamidad, que demanda dejar atrás el sistema de reglas para gobernar bajo una lógica de excepción. Invocando problemas propios de la persecución de la delincuencia se moviliza a las Fuerzas Armadas para reprimir fenómenos de criminalidad doméstica. Para limitar la migración irregular se detiene indiscriminadamente a todos los migrantes y se los envía a centros de detención similares a prisiones. Para limitar el gasto público se desmantelan programas sociales y eliminan ministerios.

Invocar la emergencia para gobernar da cuenta de que quien aspira a ejercer el poder lo hará sin considerar las reglas que hoy ordenan la economía, la seguridad, las pensiones o la salud. Significa que las herramientas que tiene la legislación son insuficientes y que el poder de tomar decisiones debe concentrarse en una sola mano que resuelva las excepciones. Esto es parte del discurso, por ejemplo, que justifica la militarización de grandes ciudades en EE.UU.

¿Está nuestro país bajo esta lógica? ¿Nuestra situación es tan crítica que requiere que el Poder Ejecutivo se salte las reglas para gobernar? Frente a estas preguntas, solo caben respuestas prudentes. El Chile actual goza de buena salud institucional y democrática, pero basta recordar cada 11 de septiembre para sentir cuán frágil puede ser la paz y el progreso. Su potencial fragilidad también nos puso a todos a prueba el 18 de octubre de 2019. Cuando se trata del Estado de Derecho, es importante no tratar de arreglar lo que no está roto.

Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional Universidad Alberto Hurtado

Más sobre:leyesestado de emergenciaFuerzas ArmadasPoder Ejecutivo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Incendio consume recinto comercial en Av. Independencia: 14 compañías de Bomberos combaten las llamas

Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales

Mall Sport cambia de dueño: Capital Advisors concreta compra del centro comercial a familia Gálmez

Escondida recibe aprobación del “proyecto inaugural” de su millonario plan de inversiones en Chile

Diputado Calisto tras ratificarse su desafuero por investigación por fraude al fisco: “Nos va a permitir esclarecer los hechos”

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Incendio consume recinto comercial en Av. Independencia: 14 compañías de Bomberos combaten las llamas
Chile

Incendio consume recinto comercial en Av. Independencia: 14 compañías de Bomberos combaten las llamas

Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes

Diputado Calisto tras ratificarse su desafuero por investigación por fraude al fisco: “Nos va a permitir esclarecer los hechos”

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales
Negocios

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales

Mall Sport cambia de dueño: Capital Advisors concreta compra del centro comercial a familia Gálmez

Escondida recibe aprobación del “proyecto inaugural” de su millonario plan de inversiones en Chile

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps
Tendencias

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

En vivo: Colombia se enfrenta a Arabia Saudita por el Grupo F del Mundial
El Deportivo

En vivo: Colombia se enfrenta a Arabia Saudita por el Grupo F del Mundial

El potente equipo de Francia se llena de dudas para doblegar a Sudáfrica en su estreno del Mundial Sub 20

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual
Cultura y entretención

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición