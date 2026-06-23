SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El precio de la estridencia y la necesidad de acuerdos

    Claudia MirallesPor 
    Claudia Miralles
    Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    La primera encuesta CEP- publicada el 10 de junio- bajo la administración del Presidente José Antonio Kast entregó una radiografía sumamente incómoda de la percepción económica del Chile actual, mientras el debate político-económico sigue enfrascado en una batalla pequeña y a gritos que no se condice con la severidad de los datos.

    Los resultados de la encuesta reflejan la opinión que se escucha en la calle y describen a un Chile mayoritariamente pesimista: para más de la mitad de las personas (54%), el país está estancado, y la evaluación negativa de la economía se ha disparado significativamente hasta el 43%. Una visión consistente con los datos reales: el desempleo se sitúa en un 8,9% y el crecimiento prometido aún parece lejano.

    Creo que el indicador más alarmante y doloroso se esconde en el presupuesto cotidiano de los hogares, una alerta que varios venimos advirtiendo desde hace tiempo.

    Tres de cada cuatro familias chilenas (73%) declaran una alta preocupación por el pago de sus deudas, reflejo de un nivel de estrés financiero crítico que iguala los peores registros de la crisis de 2019. Con más de un tercio de la población (37%) manifestando abiertamente que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus obligaciones mensuales, el verdadero campo de batalla de los chilenos ya no son las consignas ideológicas: la lucha de las familias es cómo llegar a fin de mes; es su supervivencia financiera.

    El resumen es simple: no hay plata.

    Esta cruda vulnerabilidad material y emocional requiere una fuerte estrategia de contención, pero, en su lugar, lo que domina diariamente es la estridencia comunicacional y la pirotecnia política que, hoy por hoy, son lujos inaceptables.

    Por un lado, el Ejecutivo se debilita tempranamente en sus niveles de aprobación (cayendo a un 34%) y arrastra el costo reputacional de explicar que sus promesas de campaña en seguridad o migración fueron meras “metáforas”, mientras la coalición gobernante se debate entre quienes buscan acuerdos y quienes impulsan acusaciones constitucionales que la ciudadanía poco entiende. Por otro lado, la oposición cometió un error al inicio de la discusión al anunciar un “tsunami” de indicaciones para bloquear el proyecto, presentándose como obstruccionista. En suma, el Parlamento aparece tan fraccionado como el país que representa.

    El ruido ambiente del mundo político ahoga las soluciones que las familias esperan con urgencia y envía una señal de desinterés por los problemas de las personas.

    Esta desconexión es castigada con fuerza por la opinión pública. La escasa confianza en el Congreso (13%) y en los partidos políticos (6%) los mantiene en el subsuelo absoluto de la legitimidad.

    Mientras el 86% de los encuestados advierte un conflicto fuerte o muy fuerte entre la derecha y la izquierda, un rotundo 66% de la ciudadanía declara preferir de forma explícita liderazgos que privilegien los acuerdos por sobre aquellos que intentan imponer sus ideas por la fuerza. En otras palabras, la calle no comparte el espectáculo de la crispación institucional artificial.

    La profunda madurez y el sentido común de los chilenos transmiten una lección categórica para la política y la economía: el estancamiento estructural de Chile no se va a solucionar desde las trincheras ni utilizando la confrontación como estrategia de posicionamiento electoral. Para que los proyectos de minería, energía, pesca e infraestructura se destraben de la permisología y la inversión vuelva a dinamizar el empleo, se requieren acuerdos amplios y reglas estables que se proyecten hacia el futuro.

    La previsibilidad en los negocios es hija directa de la sobriedad política y de la eficiencia de la gestión pública. Se requiere menos ruido comunicacional inútil y más mesas de trabajo para alcanzar acuerdos en beneficio del país.

    La ciudadanía no está exigiendo un Estado ausente: de hecho, un 48% rechaza la idea de que el país estará mejor si el aparato público se retira de la economía. Lo que se exige es gestión eficiente, fin a la burocracia paralizante y, sobre todo, que la dirigencia política baje el volumen del debate. La estridencia comunicacional paraliza la inversión, multiplica el riesgo corporativo y agudiza el pesimismo general.

    Para salir del estancamiento, la política debe recuperar la sobriedad y entender que gobernar es, ante todo, alcanzar acuerdos viables para Chile.

    Por Claudia Miralles Abarca, gerente de Imaginacción Comunicación Estratégica.

    Más sobre:PolíticaCEPAcuerdosGobiernoOposiciónCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago

    Acusación a Grau: ausencias y desmarques del PDG y de RN estrechan la ventaja de la derecha

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    RN no suelta al P. Republicano: exige que se respeten los descuelgues en la AC y se profundiza grieta en la derecha

    Lo más leído

    1.
    Inversión extranjera: entre apertura y autonomía

    Inversión extranjera: entre apertura y autonomía

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo
    Chile

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    Acusación a Grau: ausencias y desmarques del PDG y de RN estrechan la ventaja de la derecha

    Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”
    Negocios

    Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”

    Proyecto Alto Santorini obtiene la aprobación ambiental, una iniciativa cerca del edificio Kandinsky de Concón

    Presupuesto para programas públicos con “observaciones” se redujo en 9% el 2025, pero casi 50% del gasto fiscal no es evaluado

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa
    Tendencias

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

    Al acecho de Fontaine: Messi, Mbappé y Haaland batallan por la Bota de Oro más peleada de la historia de los Mundiales
    El Deportivo

    Al acecho de Fontaine: Messi, Mbappé y Haaland batallan por la Bota de Oro más peleada de la historia de los Mundiales

    “Espero que sea la última vez”: qué es y cómo Francia enfrentó el protocolo de tormentas que debutó en el Mundial 2026

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago
    Cultura y entretención

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops

    “El hallazgo de Mozart más importante en décadas”: un cuaderno inédito revela sus clases y siete obras desconocidas

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing
    Mundo

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago