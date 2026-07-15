SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El problema de las mayorías fragmentadas

    Juan Luis OssaPor 
    Juan Luis Ossa

    Nunca había sido tan difícil transformar una mayoría electoral en una mayoría para gobernar. No solo en Chile, sino en buena parte de Occidente, donde la atomización y la dispersión del poder atentan directamente contra la gobernabilidad.

    Una fuerza política puede contar con un amplio respaldo ciudadano y, aun así, ser incapaz de transformar ese apoyo en mayorías legislativas. A la resistencia natural de la oposición suele sumarse la fragmentación de los propios partidos de gobierno. Ocurrió, sin ir más lejos, durante el segundo mandato del presidente Piñera, cuando varios parlamentarios oficialistas respaldaron los retiros previsionales, con todos los efectos negativos que esa medida tuvo sobre la economía, la inflación y las futuras pensiones.

    La situación se agrava cuando los gobiernos prefieren actuar desde círculos estrechos. Es cierto que a muchos presidentes pareciera interesarles más terminar sus períodos con un respaldo cercano al 30% –asegurando así un posible regreso– que invertir tiempo y capital en la construcción de coaliciones amplias y estables. Es cierto asimismo que negociar dejó de ser una virtud, al menos entre buena parte de las elites.

    La pregunta es cuánto tiempo más estamos dispuestos a convivir con esa lógica. ¿Qué tiene que pasar para que, de una buena vez, nos sentemos a discutir los problemas estructurales que aquejan a la política chilena? Los cambios al régimen electoral para enfrentar la creciente fragmentación partidaria no pueden seguir postergándose indefinidamente. Lo mismo respecto de nuestro estatuto administrativo, imposible más anacrónico e ineficaz.

    Se dice, con razón, que los parlamentarios tienen pocos incentivos para impulsar reformas que eleven las exigencias de entrada y permanencia en el Congreso. Se dice –también con razón– que los gobiernos, conscientes de que solo disponen de cuatro años, caen con facilidad en la tentación de acelerar sus programas antes de que se agote el impulso inicial de las urnas.

    Pan para hoy, hambre para mañana. Lo que hoy parece una victoria táctica puede convertirse rápidamente en una derrota estratégica. Nadie tiene clavada la rueda de la fortuna y nadie es dueño de los votos de las personas. Gobernar exige administrar tensiones inevitables: responder a las urgencias del presente sin hipotecar el futuro, desafiar a la propia tribu, atreverse a diseñar instituciones pensando en que algún día ganará el adversario, asumir la importancia de conciliar el tiempo corto con el tiempo largo.

    Para ello, es indispensable reconocer que quien piensa distinto no es necesariamente un enemigo. Mientras no fortalezcamos a las instituciones que tienden a premiar la cooperación por sobre la fragmentación, seguiremos confundiendo las victorias electorales con la capacidad efectiva de gobernar. Son dos cosas muy distintas. Y comprender esa diferencia constituye, quizás, la primera responsabilidad de quienes aspiran a conducir una nación.

    Por Juan Luis Ossa, historiador, investigador CEP.

    Más sobre:PolíticaCongresoFragmentaciónAcuerdos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú

    Dos carabineros son heridos a bala en Valdivia en medio de procedimiento por investigación de homicidio de cabo Nain

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Fiscalía evalúa interponer recurso de nulidad tras absolución de acusados por caída del Hércules C-130 en el mar de Drake

    Colmed se suma a las críticas contra proyecto “Escucha su corazón” y defiende que exista un consentimiento informado libre de coerción

    Lo más leído

    1.
    Krauss y nosotros

    Krauss y nosotros

    2.
    Concesiones para resolver el déficit habitacional

    Concesiones para resolver el déficit habitacional

    3.
    La paz de Manuel Rojas

    La paz de Manuel Rojas

    4.
    El pueblo líquido

    El pueblo líquido

    5.
    Recetas que no se pueden falsificar

    Recetas que no se pueden falsificar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú
    Chile

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú

    Dos carabineros son heridos a bala en Valdivia en medio de procedimiento por investigación de homicidio de cabo Nain

    Fiscalía evalúa interponer recurso de nulidad tras absolución de acusados por caída del Hércules C-130 en el mar de Drake

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal
    Negocios

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal

    Acciones de SpaceX caen por debajo de su precio de salida a bolsa

    “Me dio una señal muy rara”: De Gregorio arremete contra el gobierno por no renovar al director del INE

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago

    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

    Histórico golpe al Real Madrid, goleador inesperado y la mano de De La Fuente: cómo España borró a Francia del Mundial

    Los Cóndores buscan sede para enfrentar a Georgia este fin de semana

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz
    Tecnología

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro
    Mundo

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas de la historia

    Estados Unidos impide el paso a dos buques mercantes en Ormuz tras restablecer el bloqueo naval

    Scones familiares
    Paula

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia