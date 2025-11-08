El Rey: Para comer como príncipe

Aunque ha caído algo de agua durante las últimas semanas en Santiago, lo cierto es que cuando las temperaturas suben a mí me dan muchas ganas de comer todo frío. O mejor dicho, a temperatura ambiente. Precisamente en el restaurante El Rey, que funciona desde hace varios meses donde antes estaba Ambrosia Bistro, es posible probar una buena cantidad de platillos fríos. Por lo mismo, hace algunos días me di una vuelta por allá a la hora de almuerzo.

Había bastante gente, pero pude ubicarme en una mesa pequeña pegada al gran ventanal que da a Nueva de Lyon. Para partir me tenté con su Terrina de Pernil con Mousse de Palta ($10.500) y un Schop Stella Artois ($5.000) que llegó pronto junto a algo de pan y mantequilla que me entretuvieron hasta que me sirvieron la terrina, que venía en un plato ovalado con un muy suave mousse de palta en el fondo y encima una buena pieza de terrina en la que se podían ver perfectamente los trocitos de carne más algo de grasita que le daba un brillo especial. Venía también con un poco de semillas de mostaza y algunas verduras encurtidas.

Más allá de todo eso, debo decir que el primer bocado de terrina estuvo espectacular. Blando, jugoso y muy sabroso. Y claro, con el mousse y los encurtidos la cosa mejoró aún más. No quedó nada en el plato.

Para seguir pedí la Lengua Nogada con Berenjenas ($8.000) y unos Espárragos con Vinagreta de Estragón ($12.000). En esta parte del almuerzo hubo que esperar algo más de lo normal, supongo que estaban un poco apanados con el local lleno. Hasta que llegó todo. La lengua venía cortada en láminas delgadas sobre una salsa nogada -fría- tan buena como original y coronada con algunas berenjenas escabechadas y tomates cherry. Lo cierto es que la mezcla de ingredientes funcionó perfecto y fue un plato delicioso. ¿Y los espárragos? Con una cocción justa, no blandos, y con una vinagreta que realzaba mucho su sabor.

La verdad es que con tanto cocinero que durante años ha cacareado con lo de la “cocina de temporada” llama la atención que por estos días en que los espárragos abundan y están a buen precio, cueste tanto encontrarlos en las cartas santiaguinas. Bien ahí El Rey.

En resumen, fue un muy buen almuerzo en base a platos fríos. Pero ojo, aunque este sitio posee una carta acotada, también hay comida caliente que vale la pena probar. Y el café (para servir o llevar) está más que bien. Al final, se trata de un lugar donde comer al paso no es sinónimo de hacerlo mal.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $35.500

DIRECCIÓN: Nueva de Lyon 99, Providencia.

HORARIO: Lunes a sábado 8 a medianoche. Domingo 9 a 19 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver