SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

El Rubicón

Max ColodroPor 
Max Colodro
Evelyn Matthei. Foto: Andres Perez Andres Perez

Esta semana, más de un centenar de personeros de centroizquierda decidió hacer público su apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei. Un hecho impensable hace solo unos años y que ilustra la magnitud del quiebre político, ético y cultural que ha vivido el sector. La necesidad de retomar los acuerdos transversales y el imperativo de defender la democracia, fueron los principales argumentos esgrimidos por los protagonistas de dicha decisión.

¿Cómo fue posible que figuras y dirigentes históricos de la centroizquierda chilena hayan terminado en la actual coyuntura votando por una candidata de centroderecha, hija además de un ex integrante de la junta militar? Es en verdad impresionante, una decisión llena de simbolismos, y que no puede ser entendida al margen de la larga historia de desafecciones que conduce a este desenlace. En rigor, aquí no hay solo una opción presidencial sino algo mucho más profundo, que tendrá sin duda efectos sustantivos en el reordenamiento político que vive el país.

La fractura ahora consumada tiene hitos y etapas relevantes. Uno de los primeros, la insólita demolición política del Chile de la Concertación, ese proceso psiquiátrico que la centroizquierda inicia una vez perdido el gobierno en 2010. Haber renegado y sentido vergüenza de los 20 años que, según todos los indicadores, fueron uno de los mejores períodos de la historia, es algo todavía difícil de entender, más allá del simple oportunismo que lo acompañó. La instalación de una lógica refundacional, impulsada por Michelle Bachelet y articulada en una nueva alianza política entre la centroizquierda, el PC y los líderes del movimiento estudiantil, fue el resultado de ese síndrome.

Pero el definitivo punto de quiebre comienza en el estallido social, con el silencio cómplice de la centroizquierda frente a la violencia, y su intento explícito de destituir a un presidente democráticamente electo. Después, vino el primer proceso constituyente, donde mucha gente de centro e izquierda descubrió el nivel de desvarío al que estaba dispuesto a llegar el sector al que pertenecía, en su esfuerzo por tirar los últimos “treinta años” del país a la basura. Y, finalmente, el respaldo del conjunto del oficialismo a la candidata presidencial del PC, una militante que durante el estallido lucía con orgullo la polera del “perro mata pacos” y que todavía considera al régimen cubano “una democracia diferente”.

El abismo terminó siendo insalvable. La convicción de que ya no había nada en común, que los lazos afectivos y las complicidades construidas al calor de la lucha por reconstruir la democracia, habían finalmente desaparecido, se materializa hoy en una señal política inédita y sin duda dolorosa. Ya no hay vuelta atrás; una franja de la histórica centroizquierda asumió que el mundo al cual pertenecía ya no la representa, ha cruzado el Rubicón y seguramente ha repetido en su conciencia las palabras del emperador romano: “la suerte está echada”.

Por Max Colodro, filósofo y analista político

Más sobre:Elecciones PresidencialesEvelyn MattheiCentroizquierdaMax ColodroLT Domingo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Niño muere tras caer desde un décimo piso en Las Condes

Trump anuncia aumento del 10% en aranceles a Canadá

Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán y amenaza al Caribe

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Son hermosos ruidos: las historias chilenas de MTV

Lo más leído

1.
Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Niño muere tras caer desde un décimo piso en Las Condes
Chile

Niño muere tras caer desde un décimo piso en Las Condes

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

Patricio Contesse, diez años después
Negocios

Patricio Contesse, diez años después

¿Las personas o las cosas?

La segunda C: contribución

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Un empate que no les sirve: Huachipato reparte puntos con el colista Deportes Iquique
El Deportivo

Un empate que no les sirve: Huachipato reparte puntos con el colista Deportes Iquique

Se acerca al top 100: Christian Garin gana dos partidos en un día y clasifica a semifinales en Costa do Sauipe

McLaren vuelve a la carga: Lando Norris resurge en el GP de Ciudad de México y se queda con la pole

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Trump anuncia aumento del 10% en aranceles a Canadá
Mundo

Trump anuncia aumento del 10% en aranceles a Canadá

Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán y amenaza al Caribe

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal