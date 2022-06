SEÑOR DIRECTOR:

En su primera cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric afirmó que el gobierno está “comprometido con el derecho a los cuidados paliativos y a una muerte digna”, por eso ingresarán con urgencia la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile.

Esta declaración merece algunas aclaraciones: eutanasia no es igual al derecho a cuidados paliativos. Esta asociación es al menos controvertida y se encuentra en discusión incluso en los países en los que se permite la eutanasia o el suicidio asistido. Lo que es aún más claro es que es completamente irresponsable iniciar la introducción de la eutanasia sin que los cuidados paliativos estén implementados. Sin duda, la eutanasia sería el camino “más barato y eficaz” para “hacerse cargo” del sufrimiento de muchos, pero eliminando a las personas y no aliviándoles su dolor. Por esto, la eutanasia se riñe con los cuidados paliativos que tienen como primer fin acompañar y aliviar el sufrimiento cuando ya no es posible curar.

Patricia Olivares

Médico paliativista hospital Sótero del Río

Vocera de fundación Voces Católicas