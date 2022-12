Expertos y nueva Constitución

SEÑOR DIRECTOR:

El rol de la Comisión de Expertos en la generación de la nueva Constitución ha sido objeto de un intenso debate. La discusión ha versado, entre otras cosas, sobre el concepto de experto, su remuneración, si serán solo constitucionalistas y, más en general, sobre su legitimidad.

Lo que no ha sido objeto de discusión, a pesar de estar ligado con lo último, es la posibilidad que integren ese grupo de expertos candidatos a la Convención Constitucional que no resultaron electos en el proceso anterior. Dentro de los nombres de posibles expertos que se han señalado en la prensa figuran varios de ellos. Su nombramiento no debiera ser admisible. El dato indesmentible es que se sometieron a un proceso democrático para formar parte del grupo de redactores de la Constitución y la ciudadanía no los eligió. Que ahora, sin someterse a votación popular, entren por la ventana para redactar la nueva Constitución puede ser leído como una burla a la voluntad popular.

Los partidos políticos suscribientes del pacto constitucional deberían ser conscientes de la precariedad de la legitimidad de los expertos en el proceso que empieza y evitar debilitarla aún más mediante maniobras que pueden ser leídas derechamente como antidemocráticas.

Marcos Contreras Enos

Aníbal Pérez Vega

Abogados