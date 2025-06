Fechoría: Italiano Vero

Me encantan los hoteles. Los buenos y también los más o menos. Los nuevos y sobre todo los antiguos. Si tienen piscina, mucho mejor. Y también me gusta mucho ir a los bares de estos lugares, que suelen ser silenciosos y discretos. Ideales para juntarse con alguien que no se quiere mostrar o para ver un partido de Champions League en solitario un miércoles por la tarde. En cuanto a almorzar en hoteles diría que la experiencia también puede ser placentera, pero en contadas ocasiones, porque no en todos estos recintos se esmeran de verdad con su comedor. Afortunadamente, siempre hay algunos hoteles que no descuidan su restaurante.

Todo lo anterior viene al caso porque hace algunas semanas almorcé (por segunda vez) en el restaurante Fechoría, ubicado el subsuelo del hotel ICON de Alonso de Córdova. Con una decoración bien de hotel, algunos cuadros que hacen alusión a las películas de mafiosos y una preciosa terraza exterior; a uno le queda claro que acá la onda es italiana. Más aún cuando se divisa por ahí a su chef, el veneciano Alessandro Tridenti.

Una vez acomodados en una mesa revisamos la carta y pedimos. Un Risotto Mare e Monti ($20.500) y unos Papardelle alla Bellunese ($17.800) más dos copas de Santa Ema Carmenere ($8.900 c/u), además del agua que gentilmente dispusieron para nosotros en la mesa. Junto al vino llegó algo de pan con lo que esperamos por no mucho rato nuestros platos. El risotto venía con una buena base de verduras más abundantes camarones y un gran langostino que coronaba el plato. Tanto el arroz como las verduras estaban en su punto justo y los camarones bien suaves. Todo bien trabajado, aportando sabor y creando en su conjunto una mezcla casi melosa gracias al abundante queso parmesano que ligaba todo. Un plato perfecto. Los papardelle venían con un mix de hongos y algo de crema además de un leve toque de aceite de trufa. La pasta estaba al dente, precisa, y los hongos le daban ese toque terroso que la trufa solo realzaba. Al final, un plato de textura y sabores suaves pero que perduraban en el paladar.

No hubo tiempo para los postres pero debo decir que fue un gran almuerzo, con dos platos muy bien ejecutados. Se agradecería algo más de variedad en la oferta de vinos por copa, pero la verdad es que ese sería el único detalle de nuestra experiencia en Fechoría. Mención aparte merece su atención, con una buena mezcla de garzones jóvenes y otros experimentados que marcaban el ritmo. En resumen, vale la pena visitar este local y probar la mano del chef Tridenti.

CONSUMO TOTAL: $56.100

DIRECCIÓN: Alonso de Córdova 6050, teléfono 224882400, Las Condes.

HORARIO: Lunes a sábado 12:30 a 15:30 hrs. y 19 hrs. a medianoche.

ESTACIONAMIENTO: En el subterráneo del hotel (pagado).

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Por Álvaro Peralta Saínz (Don Tinto), cronista gastronómico.