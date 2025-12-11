VOTA INFORMADO por $1100
    FES: Un proyecto lleno de problemas

    Por 
    Cartas al director
    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    Esta semana la Comisión de Educación del Senado retomó las audiencias sobre el proyecto que crea un nuevo instrumento de financiamiento para la educación superior (FES). Esta iniciativa ha sido ampliamente criticada por diversos expertos, entre ellos el Consejo Fiscal Autónomo y la Universidad Católica en recientes informes, que se suman al dictamen de Contraloría que advierte sobre el enorme gasto fiscal que implicará.

    Además de este problema, el FES crea un impuesto a los graduados, quienes se verán obligados a pagar hasta un 8% de sus ingresos por 20 años. Para las instituciones, el FES generará aún más déficit, al extender los aranceles regulados de la gratuidad que han demostrado ser insuficientes, a todo el sistema. Y, lo que es peor aún, pone en riesgo su autonomía al generar una dependencia casi total del Fisco.

    Por otra parte, se han conocido posibles cambios a través de indicaciones en trabajo con el CRUCH que, lamentablemente, no van al fondo. Se trata más bien de cuestiones accesorias que, en realidad, mantienen inalterado el diseño de un proyecto que impactará negativamente la calidad de nuestra educación superior, perjudicará a las familias y pondrá en riesgo al Fisco. La razón y prudencia indican que el FES, como está, no debiese prosperar.

    Constanza Lara

    Directora legal en Acción Educar

