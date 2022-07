Fin del copago en Fonasa

SEÑOR DIRECTOR:

Los copagos son cobros adicionales a lo que pagamos por nuestro seguro de salud. Fonasa tiene copagos diferenciados por ingreso, donde los tramos C y D pagan entre 10 y 20% de la atención institucional. Estos montos pueden ser elevados para prestaciones complejas, por ejemplo, quien gana $380.000 podría pagar más de $450.000 por una cirugía de tumor cerebral.

La discusión sobre la utilidad de los copagos es de larga data en la salud pública. En el centro está la decisión de si son las personas las que deberían pagar por su enfermedad o la comunidad.

Escasos estudios randomizados han mostrado que los copagos generales funcionan para disminuir el gasto en prestaciones, pero a costa de disminuir las prestaciones en las personas de menores recursos, y una disminución indiscriminada tanto de las que sirven como de las que no. Además, el dinero recaudado suele ser bajo en comparación a los gastos totales, y muchas veces difícil de captar.

Hay casos donde los copagos podrían tener un rol para potenciar un mejor uso del sistema de salud, una forma de penalización por múltiples citas médicas perdidas o incentivo al uso de medicamentos con mejor efecto terapéutico. La clave está en el diseño. Pero este no es el caso de los copagos de Fonasa. Hacer un cobro por el uso de la atención institucional no tenía justificación sanitaria, porque no tiene sentido cobrar a las personas por atenciones que no queremos desincentivar. Por esto, valoramos la medida.

Francisca Crispi

Presidenta Colegio Médico Santiago