Fiscalización tardía

SEÑOR DIRECTOR:

Multas inéditas a los directores de Sartor AGF son un avance necesario para el estándar chileno, pero llegan cuando el sistema ya mostró sus debilidades. Las sanciones demuestran que la fiscalización tiene dientes, pero la reacción resulta tardía si el daño a la fe pública y a los inversionistas ya fue hecho.

Lo urgente no es sólo aumentar las multas sino fortalecer los mecanismos de alerta y la responsabilidad efectiva en la conducción de entidades reguladas. Perseguir consecuencias ejemplares sin un verdadero cambio en la prevención y el monitoreo perpetúa la lógica reactiva.

La estabilidad y confianza del mercado financiero dependen de controles independientes, eficientes y con ejecución real, antes que la emergencia estalle en titulares.

José Ignacio Camus

Director AdmiralONE