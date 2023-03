Indulto selectivo o memoria selectiva

SEÑOR DIRECTOR:

Este martes, el Tribunal Constitucional decidió rechazar el requerimiento que presentaron senadores de Chile Vamos cuestionando la constitucionalidad de los indultos otorgados por el Presidente Boric.

El indulto particular es una facultad constitucional exclusiva del Presidente de la República, la cual ha sido utilizada en todos los periodos presidenciales desde el retorno a la democracia, y en diferentes momentos de crisis política y social en el país. Así lo aplicó el expresidente Aylwin, concediendo 928 indultos particulares, el expresidente Frei, concediendo 343 y el expresidente Lagos 240.

Lo mínimo que debemos mantener en política es la coherencia, porque cuando esta se pierde, no hay posibilidad de construir un debate político honesto y transparente. En ese sentido, cabe preguntarse por qué los partidos de derecha no tuvieron ningún problema con los indultos que otorgó el expresidente Piñera -quien indultó a Demóstenes Cárdenas, prófugo de la justicia y condenado por crímenes de lesa humanidad- o respecto a Julio García y Luis Gerbier, quienes, además de tener amplio prontuario delictual, reincidieron luego de ser indultados.

Lamentablemente hemos visto cómo se ha utilizado el cuestionamiento al ejercicio de esta facultad solo porque la utilizó un Presidente que no es de sus filas. Esta no es una excusa válida para no avanzar en acuerdos en materia de seguridad ni para poner en duda el compromiso que tiene el gobierno de Chile con el control de la delincuencia y el narcotráfico.

Terminemos con la memoria selectiva, con las críticas a conveniencia y pongamos el bienestar del país por delante.

Gael Yeomans

Diputada Convergencia Social