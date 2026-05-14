SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Informalidad: el desafío de adaptarnos

    Lorenzo GazmuriPor 
    Lorenzo Gazmuri
    Informalidad laboral

    El Instituto Nacional de Estadísticas lo confirmó la semana pasada: 2,5 millones de chilenos trabajan en la informalidad. El 26,5% de la fuerza laboral de nuestro país opera fuera del sistema, y lo más preocupante es que el empleo informal creció más rápido que el empleo total en el último año. Detrás de ese dato hay una consecuencia directa sobre la que poco se debate: sin trabajo formal no hay cotizaciones, y sin cotizaciones, no hay red de protección.

    Quedarse fuera del sistema es quedar excluido de la salud, de la cobertura frente a accidentes, de la prevención de enfermedades profesionales y de los mecanismos solidarios que sostienen la seguridad social.

    El modelo sobre el que se construyó la protección laboral en Chile asumía trayectorias y relaciones de trabajo estables y continuas. Ese escenario cambió. El multiempleo, el trabajo independiente, la digitalización y la inteligencia artificial están cambiando el mercado y generaron nuevas formas de ocupación.

    La relación entre vulnerabilidad económica e informalidad suele llevarnos a pensar que el crecimiento resolverá este problema por sí solo. Sin embargo, muchas de estas nuevas formas de ocupación llegaron para quedarse. Por eso, el sistema debe adaptarse sin perder de vista su objetivo central: generar y sostener empleo formal como base de la seguridad social.

    Desde la Asociación chilena de seguridad (Achs), que tiene como propósito hacer de Chile el país que mejor cuida a las y los trabajadores y sus familias, observamos a diario cómo estas transformaciones afectan a personas. Los riesgos laborales son hoy más complejos, e incluyen salud mental, violencia y nuevas dinámicas organizacionales. La prevención, entonces, debe evolucionar al mismo ritmo.

    El reciente 1 de mayo, en la ceremonia que Achs realiza cada año en el Hospital del Trabajador, anunció frente al Presidente José Antonio Kast, el líder de la CUT y la presidenta de la CPC, entre otros, la convocatoria a un consejo técnico sobre informalidad, transformación y desafíos del empleo, que reunirá a autoridades, trabajadores, empleadores, expertos y el mundo académico. El objetivo es construir propuestas concretas para ampliar la formalidad y fortalecer la protección social en un mercado laboral que ya no es el de antes.

    Chile ya tiene un diagnóstico claro. Lo que necesita ahora es articulación, acuerdos y sentido de urgencia. Avanzar en esa dirección es una tarea que no le corresponde solo al Estado, ni solo al sector privado. Es una tarea compartida. Porque cuando hablamos de trabajo formal, hablamos también de una red que permite cuidar la salud, la seguridad y la vida. Avanzar en esa dirección requiere una mirada conjunta a, capacidad de adaptación y sentido de urgencia.

    Por Lorenzo Gazmuri, presidente del directorio Achs

    Más sobre:Mercado laboralProtección laboralVulnerabilidad económicaFamilias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    Jeannette Jara despliega agenda internacional con líderes de izquierda en Brasil, Argentina y Colombia

    Suprema rechaza amparo de estudiante imputado por muerte de inspectora en colegio de Calama y ordena informe al SML

    Conductor de taxibús que apuñaló a joven universitario fue detenido por Carabineros en San Pedro de la Paz

    Quiroz elogia a Fontaine pero le advierte que enfrentará “problemas” en Codelco, “partiendo por un desempeño que deja mucho que desear”

    “Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes

    Lo más leído

    1.
    Cuando la foto lo dice todo

    Cuando la foto lo dice todo

    2.
    Había una vez un circo

    Había una vez un circo

    3.
    Kast: la palabra empeñada y José Antonio Neme

    Kast: la palabra empeñada y José Antonio Neme

    4.
    Mozart, Salieri y Lincolao

    Mozart, Salieri y Lincolao

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    Jeannette Jara despliega agenda internacional con líderes de izquierda en Brasil, Argentina y Colombia
    Chile

    Jeannette Jara despliega agenda internacional con líderes de izquierda en Brasil, Argentina y Colombia

    Suprema rechaza amparo de estudiante imputado por muerte de inspectora en colegio de Calama y ordena informe al SML

    Conductor de taxibús que apuñaló a joven universitario fue detenido por Carabineros en San Pedro de la Paz

    Quiroz elogia a Fontaine pero le advierte que enfrentará “problemas” en Codelco, “partiendo por un desempeño que deja mucho que desear”
    Negocios

    Quiroz elogia a Fontaine pero le advierte que enfrentará “problemas” en Codelco, “partiendo por un desempeño que deja mucho que desear”

    MOP llama a licitación para nueva cárcel en Calama: presupuesto de la obra asciende a US$ 394 millones

    Kast nombra a Bernardo Fontaine como nuevo presidente de Codelco, en medio de críticas del gobierno a gestión de la firma

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio
    Tendencias

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio

    Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    Kylian Mbappé, en modo Iván Zamorano: “El míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero del Real Madrid”
    El Deportivo

    Kylian Mbappé, en modo Iván Zamorano: “El míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero del Real Madrid”

    La furia de Roger Martínez contra el DT de Colombia por no incluirlo en la prelista para el Mundial: “No sabes un carajo”

    Jannik Sinner sigue en su senda histórica: borra récord de Djokovic y se instala en semifinales del Masters 1000 de Roma

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    “Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes

    Cathy Barriga en el streaming: Prime Video prepara serie sobre su caso

    La disputa entre Sheinbaum y CNN por reportaje que revela supuestas operaciones secretas de la CIA contra los carteles en México
    Mundo

    La disputa entre Sheinbaum y CNN por reportaje que revela supuestas operaciones secretas de la CIA contra los carteles en México

    ¿Golpe a la candidatura de Flávio Bolsonaro?: Las nuevas revelaciones del caso Banco Master que complican al rival de Lula

    El Ejército de Estados Unidos cifra en 70 los buques mercantes bloqueados en el estrecho de Ormuz

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada
    Paula

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas