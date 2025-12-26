Inversión extranjera como foco del nuevo gobierno

El domingo pasado, Chile vivió una nueva jornada democrática, reconocida internacionalmente como ejemplar, que incluyó locales operando, conteos rápidos y votos trazables, y un Servicio Electoral que, como en procesos anteriores, entregó certezas en tiempos acotados. Estas características no son un detalle; son un activo de nuestro país que incide directamente en la percepción de riesgo y predictibilidad de Chile, y por tanto, en las decisiones de invertir en nuestro país.

Como Cámara Chileno Canadiense de Comercio creemos que el nuevo ciclo presidencial debe poner foco en lo que Chile puede y debe resguardar, esto es, reglas claras, certeza jurídica y permisos con tiempos acotados y predecibles, que hagan atractivo a Chile para los inversionistas extranjeros de largo plazo, como lo son los canadienses.

Lo anterior es aún más relevante si se considera que, de acuerdo a cifras del Banco Central, el promedio 2022 – 2025 de los flujos de inversión extranjera acumulados a octubre de este año llegó a más de US$14 mil millones, lo que representa un 16,6% superior al promedio histórico de US$12.520 millones entre los años 2003-2025. Y como bien sabemos, Canadá es el país con el mayor stock inversión extranjera directa en Chile.

En ese contexto, es relevante la postura que el nuevo gobierno adopte respecto de la inversión extranjera. En el programa de gobierno se propone la creación de un estatuto de inversión que otorgue certeza jurídica y tributaria —incluida una lógica de invariabilidad para los inversionistas que se acojan a este—, garantizando mayor seguridad, reglas estables a largo plazo y certidumbre. Asimismo, el presidente electo propone una política regulatoria que elimine trabas y agilice la tramitación de permisos para proyectos de inversión en sectores estratégicos como lo son la minería, energía, infraestructura, rubros en los que se materializa la mayor parte de la inversión canadiense.

Tomando en consideración estas propuestas, nuestra Cámara espera que estas iniciativas se concreten en un corto plazo, para que continuemos siendo un destino atractivo para capitales extranjeros en general, y canadienses en particular, habiendo estos últimos demostrado por décadas su confianza en nuestro país.

La invitación al próximo gobierno es a impulsar acuerdos que favorezcan la confianza en nuestro país como destino atractivo para la inversión extranjera. Porque, al final del día, con más políticas proinversión, mayor es el tan deseado crecimiento y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.

*La autora es presidenta Cámara Chileno Canadiense de Comercio