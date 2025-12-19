SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    José Antonio Kast, presidente electo

    Luis LarraínPor 
    Luis Larraín
    15/12/2025 - PUNTO PRENSA PERSIDENTE ELECTO JOSE ANTONIO KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Menos de diez años después de formar el Partido Republicano, José Antonio Kast y su equipo lo transformaron en el partido más grande de Chile y obtuvieron para su líder la Presidencia de la República. Los talentos que esa tarea exigió no son pocos, pero distintos a los requeridos para un buen gobierno. Su desafío ahora es convencer, negociar, y ejecutar un programa que resuelva los principales problemas de los chilenos.

    Esa tarea requiere un sentido de realidad -Kast ha demostrado tenerlo- que lo lleve a entender que no todos sus sueños se podrán llevar a cabo; pero que tampoco le quite energía y voluntad, necesarias para concretar el cambio que ofreció a los chilenos. Para ese propósito, es funcional su concepto de gobierno de emergencia, que obliga a priorizar, que le pide ciertas renuncias, pero que le exige determinación para actuar rápido y provocar así un mejoramiento tangible de la calidad de vida de la población.

    El ancho de banda que requiere el equipo de gobierno y los partidos que lo respalden es mayor al que Kast ha manejado hasta ahora. Su ampliación, no obstante, no debiera desdibujar el sentido de urgencia. Su campaña de segunda vuelta y sus primeros gestos como presidente electo sugieren que ha entendido bien el desafío. La incorporación de la familia Piñera, de Eduardo Frei, de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas fue rápida y sin dolor, y la reunión con ocho partidos políticos durante esta semana es promisoria.

    La fisonomía precisa que ha de tomar el apoyo partidario a Kast puede esperar un poco. Parece voluntarista delinearla ahora y más aún pretender, considerando los tiempos actuales de la política, planificar segundos o terceros períodos presidenciales. Por cierto, es deseable para todo gobierno, y una medida de su éxito, dejar un sucesor. Pero también pareciera ser que eso sería más bien la culminación de un proceso virtuoso de coalición que un constructo anticipado producto de la planificación.

    Lo que sí es urgente es una implementación exitosa del plan para los primeros 90 días. El uso apropiado de la potestad reglamentaria del Ejecutivo en materias de inmigración, política carcelaria y permisología; y sobre todo, aprovechar el sentir mayoritario de la población para resolver legislativamente temas como las reglas de uso de la fuerza. El discurso del presidente electo del domingo, criticado por estetas de la retórica (claro, no fue una pieza de oratoria), fue un acierto político: sintonizó con los chilenos al revalorizar el orden y su importancia para las familias; y mostró cualquier cosa, menos un presidente de ultraderecha.

    Deseables serían también soluciones legislativas a los nombramientos en el Poder Judicial y reformas al sistema político. El entorno internacional puede convertirse en un inesperado regalo para Kast. Buena semana.

    Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

    Más sobre:PartidosGobiernoPrimeros 90 díasPlanificación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    Kast valora reunión con Frei y abre puerta a cita con Boric después de asumir en La Moneda

    Lo más leído

    1.
    La izquierda en un gobierno de derecha

    La izquierda en un gobierno de derecha

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse
    Chile

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más
    El Deportivo

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más

    La UC se sigue armando con todo para su regreso a la Copa Libertadores: oficializa a Jimmy Martínez

    La UC confirma el arribo de Justo Giani como refuerzo para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver
    Cultura y entretención

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver

    Javiera Mena cierra el año con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte
    Mundo

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad